El TSJC va bloquejar una aplicació del Diplocat per al recompte del referèndum

La magistrada del TSJC que instrueix la querella de la fiscalia contra el Govern per l'organització del referèndum ha ordenat bloquejar una aplicació del Diplocat que podria haver servit pel recompte dels vots del referèndum. En concret, es vol bloquejar o impedir l'accés des de l'estat espanyol als serveis allotjats en un servidor d'Amazon dirigit des del domini casadelespunxes.com. A més, la magistrada adverteix a Amazon que fins que no es faci efectiu el bloqueig d'aquests serveis continguts al servidor, no ho ha de posar en coneixement del Diplocat. La interlocutòria va ser dictada aquest diumenge a última hora de la nit i s'ha notificat aquest dilluns al matí a totes les parts.Com a conseqüència dels requeriments al CTTI i el CESICAT acordats divendres passat per la mateixa instructora, es van suspendre 29 aplicacions informàtiques de la Generalitat susceptibles de ser utilitzades en el referèndum per l'escrutini, recompte de vots o comunicació de resultats. Per tal de verificar que la suspensió es manté, la Guàrdia Civil va fer un seguiment de les aplicacions, i el mateix CTTI va informar que durant la jornada d'aquest diumenge es feien "connexions atípiques a un servei allotjat en un 'núvol' d'Amazon, a un domini concret que es correspondria amb el Diplocat, que gestiona l'aplicació del Registre de catalans i catalanes a l'exterior. De fet, la Guàrdia Civil ja havia advertit que aquest registre era un dels més rellevants per la consulta i gestió de les dades.Analitzades les connexions, es va descobrir que aquestes portaven a la web de la Casas de les Punxes, on es van detectar diversos ports oberts, cosa que va fer deduir als agents policials que des d'aquest servei es realitzava un procés de recompte de vots del referèndum. Per això, van demanar a la magistrada poder bloquejar els serveis allotjats en aquest servidor.De fet, la magistrada assegura que el Govern "continua amb una clara actitud renuent al compliment no només d'allò disposat pel TC, sinó de les nombroses resolucions dictades en aquesta instrucció" i amb una "desatenció reiterada als pronunciaments judicials". Així, considera que "aquestes maniobres informàtiques evidencien la voluntat d'aconseguir, burlant un cop més els requeriments i bloquejos anteriors, un recompte de les votacions que s'han produït sense cap empara legal".

