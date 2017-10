​«L'Estaca» i boques tapades: els estudiants responen a la repressió policial

Els estudiants concentrats a la plaça Catalunya de Barcelona Foto: Jordi Bes

La repressió policial d'aquest diumenge per impedir el referèndum ha tingut una resposta immediata aquest dilluns als carrers de Barcelona . Unes 15.000 persones –segons fonts municipals-, la majoria estudiants, han fet una marxa silenciosa al centre de la capital catalana en protesta per la violència de la policia espanyola i han cridat a la mobilització unitària per aconseguir la República catalana. Les seves "armes" han estat les cintes per tapar-se la boca i moure els braços al ritme de "L'Estaca".La marxa l'ha organitzat la plataforma unitària Universitats per la República, la qual ha anunciat que ha posat fi a la Caputxinada 2017, l'ocupació de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB) en defensa del referèndum. Veuen el resultat legítim malgrat que no es votés a tot arreu, i consideren que ara és hora de mobilitzar-se "arreu" per proclamar la República. "Avui ja som un poble sobirà", defensen, i tenen clar què volen, i més després de les escenes de violència d'aquest 1-O: "Ja n'hi ha prou, volem la República ja!".Ho ha reclamat un dels portaveus d'Universitats per la República, Jordi Vives, el qual ha llegit un manifest a la plaça Catalunya juntament amb Marta Rosique, una altra portaveu. La protesta dels estudiants, però, ha començat una bona estona abans. Primer s'han concentrat a la plaça Universitat, on s'han reiterat els crits dels últims dies, com el d'"Hem votat" i "Fora les forces d'ocupació". S'han viscut alguns moments de tensió quan un equip d'Antena 3 feia una connexió en directe, però alguns concentrats han mirat de posar pau.A la plaça Universitat és on, a més d'estudiants, també hi havia molts jubilats. Com una veïna que ahir va estar a l'IES Can Vilomara, a l'Hospitalet de Llobregat, on l'alcaldessa, la socialista Núria Marín, va intervenir per aturar una càrrega de la Policia Nacional espanyola. La dona no ha volgut donar el seu nom, però ja acudit a manifestar-se en contra de "la repressió". Ha explicat que és "castellana" i que no era independentista, però ha assegurat que ara anirà a totes les mobilitzacions perquè el que va passar 1-O li recorda el franquisme."El que va passar ahir em recorda els meus temps de Franco", ha confessat entre llàgrimes. Una altra jubilada que estava al seu costat amb una samarreta de la darrera Diada també se li han escapat les llàgrimes en sentir el seu relat. A la mobilització tothom explicava el seu relat de com va viure aquest diumenge de votacions, i un dels moments més emocionants ha estat quan ha arribat a la plaça Catalunya. "L'Estaca" ha rebut la marxa, i els estudiants n'han seguit el ritme movent els braços d'un costat a l'altre.Entre les dues places s'han desplaçat en una marxa silenciosa. Molts estudiants duien la boca tapada amb cintes en protesta pels atacs a la llibertat d'expressió i han aixecat les mans. El silenci només es trencava pel soroll de l'helicòpter de la Policia Nacional espanyola que els ha sobrevolat, pels aplaudiments o per alguns crits entonats a l'uníson, com "Els carrers seran sempre nostres" o "Hem votat". I els Bombers han estat aclamats de nou, quan un camió ha passat per la plaça Universitat. "Més bombers i menys policia", han reclamat els estudiants.

