VÍDEO La iaia i tots aquells herois anònims de l'1-O

Crida per la Democràcia ha publicat un vídeo sobre l'1-O on ha contraposat imatges de la repressió policial amb les de les emotives votacions de gent gran, acompanyades d'aplaudiments. També s'hi poden veure moments que seran recordats durant molt de temps, com els bombers situant-se entre les càrregues policials i els ciutadans, o alguns mossos plorant.El vídeo mostra una altra imatge impactant (a partir del minut 1 i 10 segons). Una senyora d'avançada edat es troba al mig d'una càrrega policial i, en comptes d'acorvardir-se, s'encara a un dels agents i intenta aixecar-li la tapa del casc de la cara en diverses ocasions. No ho aconsegueix i el policia li dona una bona empenta i la fa caure.

