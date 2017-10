VÍDEO Els periodistes de TVE es rebel·len contra la «vergonya» i la manipulació informativa

Vergüenza, es lo q siento como periodista de TVE viendo el tratamiento sesgado q está dando el Telediario. Esto es manipulación. — vanesa benedicto (@vanesabenedicto) 1 d’octubre de 2017

Como periodista de TVE siento vergüenza por el tratamiento que ha dado RTVE al 1-O. De nuevo, la tele pública al servicio del gobierno #SOS — Gabriel López (@Gabrielopev) 1 d’octubre de 2017

▶️ El Gobierno habla de "bochorno electoral" y da por "desbaratado" el 1-O https://t.co/xtGcpj1K9A Almudena Guerrero pic.twitter.com/Y6RB1BTkop — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 1 d’octubre de 2017

"Sento vergonya". Aquestes van ser les paraules que Vanesa Benedicto i Gabriel López, periodistes de TVE, van utilitzar per denunciar la informació "esbiaixada" sobre l'1-O que va emetre la cadena per la qual treballen. En dues piulades a Twitter, han volgut deixar clar el seu malestar amb la televisió pública, que han acusat d'estar al "servei del govern".Aquest dilluns, tal com r ecull el mitjà especialitzat Vertele , diversos treballadors de TVE s'han plantat davant la taula d'edició del Telediari del canal 24H per protestar contra la manipulació informativa amb cartells de "vergonya" i "vergüenza" guardant silenci.Televisió Espanyola va interrompre la seva programació aquest migdia per informar sobre la jornada del referèndum a Catalunya. Durant el butlletí, però, no es van mostrar imatges de ferits en les càrregues policials. De fet, la corresponsal només va parlar de moments de "tensió" entre la policia i els votants.

