Puigdemont constata la manca de «preocupació» de Felip VI pels ferits de l'1-O

Retret subtil del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Casa Reial pel seu paper en el procés català i, concretament, en la violència policial que ahir va desplegar l'Estat per reprimir el referèndum. Puigdemont, preguntat sobre el rol de Felip VI, ha constatat que no "té el detall" de preocupar-se per la "salut" dels quasi 900 ferits de diumenge Es referia, implícitament, a l'interès que va tenir la casa del rei en anar a visitar els ferits en els atemptats de Barcelona i de Cambrils. En aquella ocasió, tal com va publicar NacióDigital , Felip VI va demanar als hospitals que es permetessin fotografies d'ell i la seva dona, Letizia, amb els afectats pels atacs jihadistes."Crec que és valorable que en situacions com les que estem vivint, hi hagi almenys una posició de neutralitat i de respecte pel que és el desig de ciutadans dels quals ell també és el cap d'Estat", ha indicat sobre el dret a decidir.

