El bisbe de Solsona demana que es tingui en compte el resultat del referèndum

Xavier Novell, bisbe de Solsona. Foto: Europa Press



El cap de l'església de Solsona ha volgut expressar la seva opinió després dels fets produïts aquest diumenge a Catalunya, i ha admès haver patit per totes les imatges que es veien a la televisió i a les xarxes socials i, "a mesura que avançava la jornada, "pel temor que els escamots policials arribessin a casa nostra".



En un comunicat, Novell s'ha adreçat als polítics per demanar que articulin una "sortida pacífica i justa" per a la nació catalana, i que es respectin els drets legítims de Catalunya, entre els quals sobresurt el dret a l'autodeterminació". En aquest sentit, ha reclamat que es tingui en compte el resultat sorgit de les urnes del referèndum.



El bisbe ha mostrat la seva admiració i valentia pacífica d'aquells que van defensar "el dret legítim d'autodeterminació" i condemna els actes violents que es van produir, "especialment aquells comesos pels servidors públics".



Novell també ha assegurat respectar a totes les persones que, per conviccions personals o perquè estaven en desacord amb les condicions amb les quals es va fer el referèndum, van decidir no votar aquest diumenge. Per la seva part, el bisbe solsoní ja va anunciar divendres passat que aniria a votar l'1 d'octubre.

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, s'ha adreçat als polítics per demanar una "sortida pacífica i justa" per a la nació catalana. Per al prelat, prevalen els resultats del referèndum de l'1-O i demana que es respecti el dret "legítim" d'autodeterminació del poble català. En un comunicat enviat a tots els fidels i ciutadans de la diòcesi de Solsona, Novell ha condemnat els actes violents de les forces policials, i ha mostrat la seva admiració per la valentia i la resistència pacífica "d'aquells que varen defensar l'exercici legítim del dret a l'autodeterminació".Novell ha assegurat que prega per a la "prompta i completa" recuperació de tots els ferits, i demana que s'imposi l'esperit de perdó i de persistència en la no-violència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)