El Govern fa costat a la vaga i desitja que tingui un «amplíssim seguiment»

El Govern fa ple costat a la vaga general que promou per demà la Taula per la Democràcia. Segons ha avançat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'executiu no celebrarà l'habitual reunió de cada dimarts per fer costat a "l'aturada" de país que van anunciar les entitats sobiranistes -amb el suport dels sindicats majoritaris- poc després que es tanqués la jornada electoral a Catalunya."[La vaga] Ajuda a reforçar el que vam fer diumenge", ha apuntat Puigdemont en una compareixença extraordinària al Palau de la Generalitat. El president ha demanat que els catalans han de mostrar la "millor cara cívica" de portes enfora, i ha desitjat que tingui un "amplíssim seguiment".

