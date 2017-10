L'ONU demana una investigació imparcial sobre la violència a Catalunya

🔴 Declaracions de l'Alt Comissari de Drets Humans de Nacions Unides, Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein, contra l'actuació de l'Estat espanyol. pic.twitter.com/HRZFJF8jYM — Exteriors Catalunya (@exteriorscat) 2 d’octubre de 2017

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) ha demanat al govern espanyol una investigació imparcial sobre la violència policial que va tenir lloc aquest diumenge a Catalunya i que, segons l'últim recompte, ha comportat 893 ferits . Així, segons un comunicat fet públic aquest mateix dilluns, l'alt comissionat pels Drets Humans, Zeid Ra'ad Al Hussein, defensa que la situació s'ha de resoldre "a través del diàleg polític, amb total respecte a les llibertats democràtiques".Així, Zeid Ra'ad Al Hussein s'ha mostrat molt "pertorbat" pels episodis de violència viscuts a Catalunya, els quals el Govern ja ha anunciat que denunciarà a la justícia . Malgrat tot, l'ONU demana "una investigació independent i imparcial sobre tots els actes de violència". I és que el màxim responsable de Drets Humans de Nacions Unides defensa que les actuacions policials han de ser "proporcionals i necessàries". "Estic molt pertorbat per la violència a Catalunya el diumenge. Amb centenars de persones ferides, urgeixo a les autoritats espanyoles a que s'asseguri una investigació rigorosa, independent i imparcial sobre tots els actes de violència", assevera el comunicat.Igualment, també insta el govern espanyol a que, "sense demora", accepti la visita dels experts en drets humans de les Nacions Unides que ho demanin, una tasca que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ja ha iniciat d'ofici . De fet, el president català, Carles Puigdemont, ha demanat mediació internacional per esclarir els fets repressius que han tingut lloc el diumenge, així com per encarrilar el diàleg amb l'Estat, per bé que, en el seu cas, es referia a la Unió Europea. La Comissió Europea, malgrat criticar la violència exercida , s'ha inhibit per ara d'aquest paper.

