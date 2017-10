El poble atacat amb gasos lacrimògens «rebateja» la seva plaça

A #Aiguaviva han canviat el nom de plaça Constitucional, on ahir la policia espanyola va llençar gasos a 70 veïns q dinaven fideuà. #1OTV3 pic.twitter.com/mzAp3pEi4D — Marta Masó Escobairó (@MartaMasoE) 2 d’octubre de 2017

Un centenar de veïns es concentren ara a #Aiguaviva per rebutjar la càrrega policial. pic.twitter.com/Vmcgq7JDtF — Marta Masó Escobairó (@MartaMasoE) 2 d’octubre de 2017

Aiguaviva, una població del Gironès de només 700 habitants, va ser un dels municipis afectats per l'acció policial de la policia espanyola durant l'1 d'octubre, patint un atac amb gasos lacrimògens i amb cops i empentes . Avui, per condemnar uns fets que mai oblidaran, ha aparegut el nom de la plaça Constitucional de la població, on van ocórrer els fets, tapat, i al seu lloc hi ha una pintada que "rebateja" la plaça amb el nom d'"1 d'octubre". Un centenar de veïns s'han concentrat per rebutjar la càrrega policial.Desenes d'agents antiavalots de la policia espanyola es van presentar aquest 1 d'octubre a la plaça Constitucional d'Aiguaviva, mentre la gent s'aplegava per fer un dinar de germanor davant del col·legi electoral del referèndum . Quan els van veure arribar, els ciutadans de la petita població de només 700 habitants es van posar entre els agents i l'ajuntament, amb les mans aixecades i cridant "votarem".A la plaça hi havia famílies, nens i gent gran, que es van mantenir immòbils mentre irrompia la policia. Tot seguit, els agents van treure les porres i van llançar gasos lacrimògens contra la multitud, per dispersar-la i poder entrar al col·legi. D'aquesta manera, fent ús de la força, finalment van entrar a l'ajuntament i molta gent va resultar afectada tant pels cops com pels gasos llançats.

