Puigdemont, després del referèndum: «Aquest moment demana mediació»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat una mediació per atendre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. "Aquest moment demana mediació", ha expressat Puigdemont. "S'ha de restablir la normalitat institucional. S'ha de posar fi a la violència policial. S'ha de crear un clima de distensió per afavorir la mediació", ha insistit. El president ha assegurat que el clam sobiranista no quedarà abandonat: "No deixarem d'insistir en el que ja és un clamor", ha assegurat. El president ha assegurat que el seu "deure" és aplicar el resultat de l'1 d'octubre i que el Parlament "ha de prendre decisions polítiques".Puigdemont s'ha referit en com s'ha de produir aquesta mediació internacional. "És evident que la Unió Europea l'ha d'apadrinar, ha de deixar de mirar cap a una altra banda", ha expressat el president de la Generalitat. "La carta de drets fonamentals [de la Unió Europea] diu que no es pot violar", ha reblat. Puigdemont ha insistit que la qüestió catalana "és un afer europeu, no és un afer domèstic". "Que cal una mediació em sembla que és bastant evident", ha afegit. "Ens hem guanyat el dret a ser escoltats", ha recordat Puigdemont.El màxim dirigent de la Generalitat ha subratllar que "hi ha consens majoritari en el fet que és evident que les coses no poden continuar així". "L'alternativa no és que ens quedem en l'statuo quo actual. No veiem una manera més eficaç d'arribar als objectius", ha detallat.El Govern s'ha reunit aquest dilluns de manera extraordinària després del referèndum de diumenge, marcat per la violència policial espanyola i uns resultats aclaparadors a favor del "sí" sobre els 2,2 milions de paperetes vàlides. "Avui és el dia internacional de la no violència", ha apuntat Puigdemont a l'inici de la seva intervenció. El primer acord al qual ha arribat l'executiu ha estat la creació d'una comissió especial d'investigació per recollir tota la informació sobre la repressió policial. "Volem acompanyar i reconèixer les víctimes de la brutalitat policial", ha destacat el president, que ha indicat que es prendran "totes les accions legals" per "depurar les responsabilitats dels agents, comandaments i responsables que han ordenat les operacions"."Cal vetllar perquè es facin servir els mateixos recursos que s'han fet servir per buscar urnes i paperetes", ha dit. En aquesta comissió hi haurà experts i membres del Govern, que es personarà en la causa per la violència policial. "No es pot tornar a repetir, no pot quedar impune. És la jornada més greu en quaranta anys", ha apuntat Puigdemont, que ha demanat la retirada "immediata" de tots els cossos policials establerts a Catalunya per frenar la convocatòria electoral. "El comportament del dispositiu està sota sospita", ha indicat el president de la Generalitat, que ha criticat "l'enorme cost" de l'operació. El tercer acord és una denúncia contra el cos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola pels danys causats en la jornada d'ahir.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha demanat la intervenció de la Unió Europea perquè arbitri la situació davant d'un president espanyol que "no està a l'alçada" per trobar una solució política al conflicte. Al seu judici, la declaració unilateral d'independència, seria un "error", però ha afirmat que comparteix l'apel·lació al diàleg amb Europa que també abandera el president Puigdemont."Com a projecte democràtic, la UE no es pot permetre no respondre", ha assegurat l'alcaldessa. Colau ha insistit que la situació mereix la dimissió "immediata" de Rajoy per ser ell "directament" el responsable de la violència "injustificable contra població indefensa i pacífica" que la policia espanyola va perpetrar a Catalunya per intentar frenar l'1-O. Si bé la resposta que ha donat el PP és, a ulls de l'alcaldessa, "indignant", ha titllat de "decebedora" la del PSOE, a qui ha demanat que estigui "al costat de la gent" i condemni amb rotunditat les càrregues policials.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)