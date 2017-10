El Govern no espera «reconeixements automàtics» quan arribi la declaració d'independència

L'endemà que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es refermés en el caràcter vinculant del referèndum, el Govern ha reconegut que no espera "reconeixements automàtics" quan arribi la declaració d'independència, que no ha especificat de quina manera es produirà. Puigdemont ha recordat que "els casos precedents han requerit un cert temps" i s'ha referit a l'exemple de Kosovo. "Sabem que és una transició, no és una ciència exacta i no té cap automatisme", ha reblat. El president de la Generalitat ha fet aquesta reflexió després d'exigir una "mediació" internacional per resoldre el plet català. Puigdemont ha acabat referint-se explícitament a la compareixença pública del portaveu de la Comissió Europea, Margaritas Schinas , que aquest dimarts ha subratllat que "la violència mai pot ser un instrument polític" mentre especificava que la qüestió catalana és un "afer intern". "Espero que Brussel·les consideri que els catalans som ciutadans de la Unió Europea al mateix nivell que d'altres. Els drets fonamentals són un afer que és competència directa de la Unió Europea", ha afirmat en referència a la repressió policial. "No poden mirar cap a una altra banda", ha recalcat.En una reflexió més personal, el president de la Generalitat ha definit la seva "decepció com a ciutadà" pel comportament de Brussel·les. "La Unió Europea ha de donar explicacions, no pot considerar que és un afer intern". Aquest dilluns, la roda de premsa del portaveu de la Comissió Europea a Brussel·les ha tingut com a epicentre el cas català.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)