El canvi d'opinió d'un votant del «No», reflectit en una papereta

Esta papeleta estaba en mi urna, en el colegio Rafael de Casanovas de Llefiá.

Mirad lo que consiguen vuestras porras #orgull #vergüenza pic.twitter.com/ToAIZc6CKg — Miaue (@miaue) 1 d’octubre de 2017

Els vots nuls de les votacions i eleccions sempre deixen imatges curioses que corren per la xarxa l'endemà dels processos participatius. En aquest referèndum , una papereta trobada en un col·legi del barri badaloní de Llefià s'ha tornat viral després que un membre de la mesa la compartís a Twitter.La papereta és d'un votant partidari del "No", que a més de marcar aquesta casella, també adjunta un missatge. "Aquest referèndum és il·legítim, però no em quedaré a casa mentre colpegen al meu poble", es pot veure escrit a la butlleta. Un contundent missatge que mostra la indignació davant l'acció policial de les forces de seguretat espanyoles cap als col·legis electorals i la gent que protegia pacíficament les urnes, la qual va provocar un canvi d'opinió en alguna gent que no pretenia anar a votar i finalment hi va assistir.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)