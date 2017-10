VÍDEOS La gimcana de David Fernández per salvar els vots i les urnes

David Fernández ha demanat així, a les 19h, la col·laboració de la gent que es feia forta a l'escola Dovella de Barcelona. #1OTV3 pic.twitter.com/Nu3fwMkt6q — Ismael Martín (@ismartin_amoros) 1 d’octubre de 2017

La confiscació policial de les urnes era imminent. Han decidit que la marea humana les traslladés fins l'Institut Zafra, a 3 carrers. #10TV3 pic.twitter.com/eIJXV3xoxT — Ismael Martín (@ismartin_amoros) 1 d’octubre de 2017

Era més segur i el seu exterior pleníssim de gent. Han recorregut tres carrers fins dipositar-hi dins tots els vots recollits. #1OTV3 pic.twitter.com/321lO9p0tq — Ismael Martín (@ismartin_amoros) 1 d’octubre de 2017

Després, les urnes d'un tercer col·legi electoral proper, el Foment Martinenc, també han arribat,molt ràpid, per assegurar l'operació #1OTV3 pic.twitter.com/3FFHB4RdRQ — Ismael Martín (@ismartin_amoros) 1 d’octubre de 2017

Aquesta reagrupació d'urnes i vots de tres col.legis electorals del barri del Clot ha permès conservar tots els vots intactes. #1OTV3 pic.twitter.com/DVaeTrclke — Ismael Martín (@ismartin_amoros) 1 d’octubre de 2017

I després,la gentada s'ha esperat durant tot el recompte, per evitar cap intervenció policial i ha esclatat quan han sortit les urnes #1OTV3 pic.twitter.com/3ab80Fq26r — Ismael Martín (@ismartin_amoros) 1 d’octubre de 2017

David Fernández va organitzar ahir al vespre una "gimcana" per protegir els vots d'un col·legi electoral de Barcelona. "Farem el que sap fer aquest poble, que és caminar junts" explicava vora les set de la tarda el cupaire a les portes de l'Escola Dovella, on una multitud l'escoltava i seguia les seves instruccions. Des d'allà, van traslladar les paperetes dels vots que s'havien registrat a l'Institut Zafra, on podrien estar més segures davant del desplegament policial contra el referèndum.Cridant "Ja hem votat", els membres d'aquesta gimcana organitzada en un moment van custodiar les paperetes d'un col·legi a l'altre. A causa de les circumstàncies , doncs, es va pensar aquesta solució per protegir els vots de la gent, i van poder arribar amb èxit fins al seu destí i així es van poder comptabilitzar. En un altre dels col·legis, el de Foment Martinenc, també van tenir la mateixa pensada i una multitud va acompanyar a les urnes que van arribar fins al Zafra. Un cop allà, els vots de les tres escoles es van comptar junts.En aquesta seqüència de vídeos, del periodista de TV3 Ismael Martín, es pot veure tot el recorregut dels vots:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)