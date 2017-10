CCOO denuncia la informació «esbiaixada i parcial» de TVE sobre l'1-O

Vanesa Benedicto, periodista de RTVE

Vergüenza, es lo q siento como periodista de TVE viendo el tratamiento sesgado q está dando el Telediario. Esto es manipulación. — vanesa benedicto (@vanesabenedicto) 1 d’octubre de 2017

Como periodista de TVE siento vergüenza por el tratamiento que ha dado RTVE al 1-O. De nuevo, la tele pública al servicio del gobierno #SOS — Gabriel López (@Gabrielopev) 1 d’octubre de 2017

▶️ El Gobierno habla de "bochorno electoral" y da por "desbaratado" el 1-O https://t.co/xtGcpj1K9A Almudena Guerrero pic.twitter.com/Y6RB1BTkop — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 1 d’octubre de 2017

La secció sindical de CCOO de RTVE a Catalunya ha emès un comunicat on ha denunciat que els serveis informatius de RTVE han informat sobre l'1-O d'una manera "esbiaixada i parcial, sense recollir la realitat dels fets". Entre d'altres, el sindicat considera que han "omès" les càrregues policials."Un cop més, lamentablement, hem pogut comprovar que la corporació RTVE, com a servei públic essencial, ha vulnerat els drets a la lliure difusió i recepció d'informació veraç que es deu a la ciutadania en relació a la consulta independentista de Catalunya", diu el comunicat.RTVE no ha realitzat cap cobertura informativa especial d'uns "successos històrics" ni a a La 1 ni a La 2, es queixa el sindicat. "El canal 24 Horas sí ha realitzat una cobertura més àmplia, amb la participació de diferents tertulians, tot i que s’ha constatat un cop més la falta de pluralitat dels mateixos", reconeix.La direcció de RTVE Catalunya "tampoc ha estat a l'alçada", perquè no ha informat la ciutadania catalana mitjançant una programació especial, afegeix el sindicat. "CCOO denunciem aquesta violació de drets davant el Consell d'Informatius", conclou.No és la primera queixa que surt de dins mateix col·lectiu de periodistes de RTVE. Ahir, Vanesa Benedicto i Gabriel López van dir que sentien "vergonya" per la informació "esbiaixada" sobre l'1-O que ha emès la cadena per la qual treballen. En dues piulades a Twitter, van voler deixar clar el seu malestar amb la televisió pública, que van acusar d'estar al "servei del govern".Televisió Espanyola va interrompre la seva programació ahir al migdia per informar sobre la jornada del referèndum a Catalunya. Durant el butlletí, però, no es van mostrar imatges de ferits en les càrregues policials. De fet, la corresponsal només va parlar de moments de "tensió" entre la policia i els votants, tal com explica el portal Vertele d'Eldiario.es i com es pot veure en aquest vídeo.

