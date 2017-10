Catalunya condemna la violència policial

La protesta a plaça Sant Jaume. Foto: Martí Albesa

Catalunya exhibeix la seva indignació davant el balanç de prop de 900 ferits per les càrregues policials que van tenir lloc ahir amb motiu del referèndum Milers de persones s'han concentrat a les portes dels ajuntaments i dels seus centres de treball per mostrar el seu rebuig.A la plaça de Sant Jaume de Barcelona s'hi han concentrat les principals autoritats del país, encapçalades pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcaldessa Ada Colau. "Ni un pas enrere" és una de les proclames que s'han fet sentir a la protesta, així com el cant d'Els Segadors que han entonat els centenars de concentrats.La plaça Universitat també s'ha omplert de gom a gom, convocats per les organitzacions estudiantils que han fet una crida a secundar la vaga general prevista per aquest dimarts. Tot seguit, la concentració ha iniciat una marxa silenciosa fins a plaça Catalunya. Marta Rosique, d'Universitats per la República, s'ha mostrat contundent amb relació als fets d'ahir: "Estem indignats per la repressió que vam viure", ha ressaltat Rosique, la qual ha advertit: "No ens callaran".Jordi Vives, també portaveu de la plataforma, ha afirmat que no s'arronsaran davant la repressió, i que l'endemà del referèndum ha arribat l'hora de defensar la República. En opinió de Vives, i malgrat que es van tancar col·legis electorals perquè l'estat espanyol "no va deixar", el resultat de la votació es "legítim". Creu també que l'Estat hauria de demanar perdó després que l'actuació policial causés prop de 900 ferits.El servei de metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) també s'ha sumat a la protesta i ha fet una breu aturada coincidint amb el punt del migdia, perquè els treballadors que ho desitgessin poguessin expressar el seu rebuig als actes violents ocorreguts l'1-O a Catalunya.Als cartells informatius del metro s'hi podia llegir "Metro i Bus de TMB breu aturada al migdia per mostra rebuig actes violents ahir a Catalunya". Seguidament, en un altre missatge, s'informava que demà dimarts TMB s'adhereix a les aturades. 'Vaga general demà dia 3. Serveis mínims 25% de 6.30h a 9.30h i de 17h a 20h. Resta del dia sense servei'.La concentració s'ha fet davant de molts ajuntaments de tot el país on s'han cridat consignes contra la repressió policial i en suport de la independència. A Girona, per exemple, s'ha omplert la plaça del Vi de gom a gom. A Vic, on s'han reunit centenars de persones, s'ha produït un instant molt emotiu quan han arribat els bombers i els assistents han irromput en un aplaudiment espontani.

