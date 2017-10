VÍDEO El petó d'una dona a un policia espanyol enmig de la repressió

Crits de "fora les forces d'ocupació" eren la banda sonora de la connexió en directe que la cadena Al Jazeera va fer per informar sobre el referèndum d'aquest diumenge Catalunya. El reporter Khan Penhaul explica com s'està desenvolupant la jornada, incloent-hi els moviments dels cossos de seguretat espanyols enviats de fora de Catalunya per aturar l'1-O i també la resistència dels votants. És llavors quan la càmera obre el pla i enfoca a la seva esquerra. Allà, una dona es mira fixament un dels agents antiavalots de la policia espanyola, l'abraça i li fa un petó a la galta però molt a prop de la comissura dels llavis, tal com es pot veure al voltant del minut 1:30 del vídeo.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)