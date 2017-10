El cost del desplegament policial espanyol per evitar l'1-O: 31,7 milions d'euros

El cost del desplegament policial espanyol per evitar el referèndum a Catalunya, que ha provocat gairebé 900 ferits , ha estat de 31.776.643,41 euros, segons publica avui El Español. El pressupost desglossat del Ministeri de l'Interior destina 11.237.000 euros a la Policia Nacional espanyola i 9.199.635 euros a la Guàrdia Civil. A més, hi ha una partida d'11.270.008,41 euros per pagar les dietes.Els antiavalots, a part del sou, cobren 95 euros diaris. Interior també ha assumit un increment en la dieta diària per cobrir el dinar i el sopar, que és de 28,21 euros i que ha incrementat fins a 37,40. Per últim, el ministeri dirigit per Zoido destinarà uns 70.000 euros al capítol de gratificacions del seu personal.Cal recordar que el govern espanyol ha hagut de llogar diversos vaixells a Tarragona i Barcelona per instal·lar els agents a bord. D'altres s'han allotjat en hotels o en instal·lacions de les forces armades.La majoria dels agents desplaçats a Catalunya han estat inactius fins aquests diumenge. Alguns han estat mobilitzats durant dues setmanes. L'operatiu està previst que finalitzi el 5 d'octubre.

