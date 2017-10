VÍDEO Una urna protagonitza el ball de l'Àliga de la Patum de Berga

El ball de l'Àliga és un dels moments més solemnes de la Patum de Berga. Aquest diumenge per acomiadar la jornada del referèndum desenes de persones van voler celebrar el final del dia amb aquest ball tan emblemàtic, però, en aquesta ocasió, protagonitzat per una urna. Així, una persona que sostenia una urna oficial del referèndum va fer el salt de l'Àliga enmig d'una rotllana envoltada per desenes de berguedans. No hi va faltar tampoc la tradicional música del ball i els crits i moviments de la gent.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)