La Comissió Europea assegura que «la violència mai pot ser un instrument polític»

Segurament sortiran amb la declaració protocolaria i obligatoria de "respecte a la llei" i aquella frasse que no serveix per a res: "fem una crida al dialeg".



La diplomacia funciona així. Fins que no siguem un estat real, els altres estats es posaran per sistema al costat d'Espanya. Per a independitzar-nos, no esperem a tenir recolzaments, no els tindrem mentres no siguem estat. Llavors, per molt que diguin ara, els tindrem tots, pero mai abans del fet, sempre després. Es com funciona aixó.