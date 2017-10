El PP justifica la repressió i diu que els 800 ferits són «una gran mentida»

Mentre la comunitat internacional mostra preocupació i rebutja la brutalitat policial que ahir es va viure a Catalunya, el Partit Popular s'enroca. Després de la reunió d'avui del comitè de direcció del PP, presidida per Mariano Rajoy, el número tres del partit, Fernando Martínez-Maillo ha afirmat que el referèndum i tot el que el va envoltar va ser una "farsa", "inclosos els 800 ferits". El dirigent popular ha dit que només hi ha quatre persones ingressades i que 33 membres de les forces policials han hagut de ser ateses., i ha desitjat que es recuperin "els ferits de veritat".Martínez-Maillo ha amenaçat Carles Puigdemont amb "conseqüències inevitables" si pren "decisions en calent", referint-se a la possible declaració unilateral d'independència. Ha assegurat que el president de la Generalitat, el vicepresident Junqueras "i els seus socis" són els únics responsables "del que pugui passar".El número tres del PP ha mostrat el suport a les forces policials espanyoles i ha dit que el que va passar ahir és un "desafiament a la democràcia" que "deslegitima la Generalitat per representar tots els catalans". Els fets d'ahir haguessin estat més tristos, ha recalcat, si no haguessin prevalgut la Constitució i les lleis. Ha tornat a menysprear el referèndum i les mobilitzacions cíviques catalanes dient que "ahir van sortir els de sempre", pe`ro no pas la majoria de la societat catalana.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)