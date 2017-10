Almenys 20 morts i un centenar de ferits en un tiroteig a Las Vegas

People helping to load up and transport Las Vegas shooting victims to the hospital pic.twitter.com/l4hqQoSLMK — INDI Realty Fin Biz (@BizIndi) 2 d’octubre de 2017

Witness in Las Vegas: "We watched these people getting gunned down...the air just reeked of gunpowder." https://t.co/96ev6wcVZT pic.twitter.com/c4Vf2XQGNI — ABC News (@ABC) 2 d’octubre de 2017



Las Vegas, després del tiroteig Foto: Europa Press

Almenys vint persones han mort i un centenar han resultat ferides, 14 de gravetat, a causa del tiroteig que s'ha produït aquest diumenge a la nit (hora local) als voltants del Casino Mandalay Bay, a la ciutat de Las Vegas, estat de Nevada, segons ha informat la portaveu del Centre Mèdic Universitari, Danita Cohen, a la premsa.El succés ha ocorregut al voltant de les 22.00 (hora de Las Vegas) quan se celebrava un festival de música country a l'esplanada situada enfront del casino. "Estaven disparant des d'algun punt alt. Estaven descarregant bala rere bala", ha explicat un dels assistents a la cadena local KSNV News.La policia s'ha traslladat al lloc i a través de Twitter ha confirmat que hi havia "un tirador actiu prop del Casino Mandalay Bay". "Demanem a tothom que, per favor, eviti la zona", ha indicat.Les forces de seguretat, entre elles diversos equips SWAT, han començat a registrar les plantes superiors del Casino Mandalay Bay a la recerca del tirador. També investiguen possibles tirotejos en altres punts de la ciutat."Confirmem que ha caigut un sospitós", ha dit la policia en Twitter sense donar més detalls. No obstant això, d'acord amb la CNN, que cita fonts policials, podria haver-hi més d'un tirador.La zona ha estat acordonada i l'aeroport de Las Vegas ha anunciat que els vols amb origen i destinació en el mateix han estat cancel·lats a l'espera que la situació es normalitzi. L'aeroport està prop del Mandalay Bay i, després del tiroteig, molts dels assistents al concert de country han intentat agafar un vol per sortir de la ciutat.

