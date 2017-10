Rivera demana que s'apliqui l'article 155: «Si existeix és per moments com aquest»

Albert Rivera, president de Ciutadans (C's) creu que cal activar l'article 155 de la Constitució: "si existeix, és per aplicar-lo en moments com aquest, en què vivim un cop a la democràcia. Això demana les mesures pertinents per part de l'Estat". Ho ha afirmat al programa Herrera en la COPE . El líder de Ciutadans es reunirà aquesta tarda amb Rajoy a dos quarts de cinc de la tarda, just després de la trobada amb Pedro Sánchez.El president de Ciutadans sosté que “és impossible dialogar amb gent que està fora de la llei i que és un error mantenir diàleg amb qui obre col·legis o usa el cens de manera il·legal". Elements que són un motiu suficient per celebrar unes noves eleccions a Catalunya que facin "tornar a tenir un interlocutor vàlid per parlar de temes normals".En aquest sentit, ha sostingut que "el més net i democràtic és que l'article 155 s'apliqui per convocar unes eleccions autonòmiques. Abans que una declaració d'independència prefereixo anar a votar, però votar de veritat" i que tinguin veu "tot el poble de Catalunya, no només els independentistes".

