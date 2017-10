Jordi Évole, a Rajoy l'endemà de l'1-O: «La violència deslegitima qui l'exerceix»

Jordi Évole

El presentador de Salvados, Jordi Évole, ha publicat aquest dilluns un article molt crític amb el que va passar aquest diumenge 1 d'octubre a Catalunya. Després d'enumerar les dures imatges que havia pogut veure a través dels grups de WhatsApp, es demana: "A qui se li ha ocorregut que amb aquesta repressió aconseguirien calmar les ànsies d'independència d'una part cada vegada més important dels ciutadans de Catalunya?".És a partir d'aquest punt quan ho titlla tot de "despropòsit" i, encara que no està del tot d'acord amb la convocatòria del referèndum sense una majoria més àmplia al Parlament, apunta que aquest fet queda en "un segon pla" perquè "la violència deslegitima qui l'exerceix". "Molts catalans ja havien marxat mentalment d'Espanya", segueix, tot afegint que "Rajoy va aconseguir que fossin uns quants més". "Independitzar-se d'aquesta Espanya que sembla que gaudeix piconant Catalunya".En el darrer paràgraf, Évole intenta donar alguna solució. Una de les que planteja és la unió de l'esquerra espanyola i els partits nacionalistes per fer una moció de censura a Mariano Rajoy, a qui, tal com recorda, queden tres anys de legislatura, "temps més que suficient perquè Catalunya se'n vagi definitivament". Per últim, també alerta al voltant de la declaració unilateral d'independència, que no creu que "sigui el millor camí". "Però en l'època dels despropòsits, ja tot és possible", rebla.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)