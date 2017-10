​Rajoy es reuneix avui amb Sánchez i Rivera per garantir la «unitat» del bloc

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es reuneix aquesta tarda a les 16.30h a La Moncloa amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i a les 18.00h amb el líder de Cs, Albert Rivera, per abordar la situació generada a Catalunya després del referèndum de l’1-O, on les càrregues policials que van obligar a rebre atenció sanitària a 844 persones.Segons han difós els equips de comunicació de La Moncloa i del PSOE, la reunió entre Rajoy i Sánchez només tindrà cobertura gràfica, però –a priori- no hi hauran compareixences posteriors davant la premsa. Rivera sí que preveu fer declaracions a La Moncloa després de la trobada. Les reunions s’emmarquen en la intenció del president espanyol de reunir-se amb els grups parlamentaris al Congrés per buscar la “unitat” en la resposta a Catalunya i “reflexionar junts” sobre possibles actuacions.El líder del PSOE va insistir aquest diumenge a donar suport al que va definir com “l’estat de dret”, tot i que va expressar el seu “profund desacord” amb les càrregues policials. A diferència de Rajoy, Sánchez va recordar els ferits de la jornada d’aquest diumenge, i en va responsabilitzar tant Rajoy com Puigdemont.

