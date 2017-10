ANC i Òmnium defensen que el Govern segueixi «avançant» si no hi ha propostes concretes

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, presidents d'Òmnium i ANC, han afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio que "si no hi ha propostes concretes, l'obligació d'aquest Govern i d'aquest Parlament és seguir avançant", en referència a una possible DUI. "El president Puigdemont i el Govern no ens fallaran", ha reblat Sànchez, que ha explicat que "és un miracle que, amb el que va passar ahir, hi haguessin dos milions de vots. Més enllà de les xifres, crec que l'opció moral del Parlament de Catalunya és continuar endavant, perquè les Corts espanyoles no estan oferint cap diàleg. Si hi ha d'altres camins, que els diguin".