Tres pancartes clamant democràcia es despleguen a edificis emblemàtics catalans

La catedral de Girona es vesteix amb un crit que reclama democràcia i que defensa els drets dels catalans. pic.twitter.com/UrMlEbaxLa — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) 2 d’octubre de 2017

Tres grans pancartes han aparegut en tres edificis emblemàtics de Catalunya clamant per la democràcia. L'endemà que Catalunya votés en el referèndum de l'1-O , a la Catedral de Girona, el telefèric de Montjuïc i el Campus Universitari Diagonal, la Crida Democràcia ha desplegat un gran mantell amb la paraula "SOS Democràcia" i que, segons explica l'entitat d'Òmnium Cultural en una piulada, també "defensa els drets dels catalans". La iniciativa neix com a protesta per la violència policial durant la celebració del referèndum.Pel que fa a la de la Catedral de Girona, han estat els Bombers de la Generalitat qui han penjat, aquest dilluns al matí, la gran pancarta en la qual s'hi pot llegir "SOS democracy" i hi apareix el logotip d'una cara amb la boca tapada de "Crida per la democràcia". Durant la jornada electoral, diversos grups de Bombers es van posar a primera fila per defensar els centres de votació.L'acció ha començat a les set del matí i una hora després, quan sonaven les campanes de les vuit, la pancarta ja estava penjada. És visible des de diferents punts de la ciutat.

