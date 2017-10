CCOO i UGT aposten per una vaga general en «proporció» a les càrregues policials

"Volem fer una resposta en proporció al que va succeir ahir". Així ho afirmen els sindicats majoritaris a Catalunya en valoració a la vaga general convocada pel 3 d'octubre. En declaracions a Catalunya Ràdio , Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya , i Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya , han afirmat que els fets viscuts aquest diumenge "és un dels fets més greus en una societat democràtica: es van posar en qüestió les llibertats d'un poble, es va alterar de manera condemnable la votació i vam patir una agressió als drets fonamentals de la nostra ciutadania".

En aquest sentit, segons Pacheco, "la resposta ha de tenir la mateixa proporció", i ha afegit que "hem de cridar tothom a alterar la normalitat econòmica i social del nostre país, perquè ahir van alterar la nostra normalitat de desenvolupament democràtic. És el moment de sumar, no de dividir". Camil Ros, al seu torn, creu molt necessari que arribi una aturada del país, amb el màxim número d'entitats adherides. "Això va de democràcia i de denunciar les operacions policials d'ahir. Això no va contra cap empresa, va a favor del país i de tothom", ha subratllat.Ros també ha fet una crida irrenunciable al civisme. "Això supera els debats de si estaves a favor o en contra del referèndum o de què votaries. La societat catalana sempre ha estat un exemple en demostracions de civisme". És per això que deixa clar que "no anem a buscar el conflicte, volem demostrar cívicament què és la societat catalana. La resposta a la violència policial ha de ser la contrària a la de l'Estat: civisme".

