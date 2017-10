Agents de paisà de la Guàrdia Civil carreguen aquesta nit contra veïns de Calella

Agents dels Mossos protegint les proximitats de l'hotel on s'allotgen guàrdies civils a Calella. Foto: Ràdio Calella TV

Fa una estona al c. St. Josep, devant l'hotel Vila un grup de persones cantant als policies allotjats. #1OCalella pic.twitter.com/bvzrrQibJf — Ràdio Calella TV (@RadioCalellaTV) 1 d’octubre de 2017

Els incidents entre veïns i policia espanyola es van allargar aquest diumenge també durant la nit. Concretament, a Calella (Maresme), on s'allotgen alguns dels guàrdies civils que estan desplaçats a Catalunya, s'han viscut moments de tensió. Cap a les 12 de la nit, diversos veïns s'han reunit davant de l'Hotel Vila, on hi ha uns 200 policies allotjats, per cridar i increpar-los per les agressions que havien realitzat hores abans als col·legis electorals. Segons ha explicat Rac1 aquest matí, els Mossos d'Esquadra es van acostar fins a la zona per garantir la seguetat, però alguns dels agents de la Guàrdia Civil vestits de paisà van decidir saltar-se el cordó i carregar contra la gent. Aquests fets van provocar quatre ferits més, un d'ells amb el nas trencat. L'alcaldessa de Calella ha anat cap a la zona i ha demanat als agents que tornessin a l'hotel.Un vídeo penjat a les xarxes per Ràdio Calella TV mostra com els veïns cantaven consignes contra el cos policial espanyol, abans dels últims aldarulls d'aquest 1 d'octubre.

