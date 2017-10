La jugada de Puigdemont per despistar la policia espanyola

Per votar, el pres. @KRLS ha hagut d'esquivar els helicòpters de la @policia i la @guardiacivil canviant de cotxe sota un pont #1OTV3 pic.twitter.com/htOnj7KkyD — Miquel Sabe (@miquel_sabe) October 1, 2017

Com si fos una pel·lícula, Carles Puigdemont va canviar de cotxe en un túnel per despistar la policia espanyola que el perseguia amb un helicòpter per impedir que pogués votar al col·legi que tenia assignat. El president havia de votar al Poliesportiu Municipal de Sant Julià de Ramís, tothom ho sabia, tant els mitjans de comunicació com la Guàrdia Civil.Per esquivar la persecució, en un túnel, Puigdemont ha canviat de vehicle i d'allà han sortit diversos cotxes iguals. L'helicòpter de la Guàrdia Civil no ha pogut saber en quin cotxe anava el president, que ha pogut votar amb normalitat en un col·legi de Cornellà de Terri. Sant Julià de Ramis, on havia de votar Puigdemont, ha viscut una de les càrregues policials més dures de la jornada.

