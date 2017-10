El «sí» s'imposa amb el 90% dels vots sobre un total de 2,2 milions paperetes vàlides

Paperetes pel sí i pel no, durant el recompte al institut Can Jofresa. Foto: Albert Prieto

"El referèndum s'ha celebrat. S'ha passat del votarem a l'hem votat, i ara hem comptat". Així ha introduït el conseller de la Presidència, Jordi Turull, la compareixença que ha fet amb el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva. De les paperetes no requisades, s'ha fet un còmput total de 2.263.424 paperetes vàlides. Els llocs intervinguts per les forces armades estatals representaven 770.000 votants, que s'han quedat sense poder participar. D'aquests 2,2 milions, el recompte diu que el "sí" ha guanyat amb 2.020.144 vots, el 90% del total. El "no" s'ha quedat amb 176.565 sufragis (7,87%), en blanc han votat 45.586 persones (2,03%) i 20.129 han estat nuls (0,89%).Segons Romeva, si Europa es manté callada davant dels resultats i de l'actuació repressiva de l'Estat, serà tant com "avalar" la violència policial. 400 col·legis electorals han quedat tancats, segons ha puntualitzat posteriorment Junqueras, que s'ha compromès a portar els resultats al Parlament per encaminar la declaració d'independència, tal com consta en la llei del referèndum. En condicions de "normalitat", els experts citats pel Govern consideren que s'hauria arribat al 55% de participació.Turull ha apuntat que hi ha ciutadans que han intentat votar dues vegades amb el cens universal i que el sistema no els ho ha permès. "Falta el vot a l'estranger, que també s'acreditarà. No ens imputin a nosaltres si falta alguna garantia quan l'Estat ha trinxat la democràcia", ha insistit el conseller de la Presidència. "Quantes democràcies coneixen que persegueixin sindicatures electorals?", s'ha preguntat Junqueras."Els ciutadans es mereixen constituir una República social, democràtica i de dret", ha apuntat el vicepresident. "L'opinió pública catalana i la internacional ens interpel·len en defensa dels drets civils i les llibertats", ha destacat el màxim dirigent d'ERC. "Som responsables d'actuar amb la màxima dignitat possible", ha insistit. "Quantes democràcies coneixen on es robin urnes?", s'ha preguntat.Segons Turull, ha estat "un dia difícil", perquè hi ha hagut "danys personals i materials". De les 844 persones ferides "víctima de l'actuació salvatge de la policia de l'Estat", s'han presentat 73 denúncies. "Novament, davant d'aquesta actuació repressora, avui ha guanyat la democràcia i la gent que de manera pacífica l'ha defensat", ha indicat.

