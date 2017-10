El contundent tuit de Buenafuente sobre l'1-O

Sigo de baja y ahora ya DE BAJÓN. La violencia de hoy en Catalunya ha sido vegornzosa. Muy triste. Así no. NUNCA. — Andreu Buenafuente (@Buenafuente) 1 d’octubre de 2017

Los que idearon este plan para evitar el referéndum, igual no saben que lo que han provocado es que hoy Cataluña se vaya definitivamente. — Jordi Évole (@jordievole) 1 d’octubre de 2017

Votar es democracia! — Carles Puyol (@Carles5puyol) 1 d’octubre de 2017

Eh! pero por si no os ha quedado claro: seguimos votando en orden y con normalidad en Cat. Os faltan muchas ostias para asustarnos, piolines — Antonio Baños (@antoniobanos_) 1 d’octubre de 2017

Conocer la opinión de la gente debería ser la obligación de cualquier gobierno. Y a partir de ahí, dar la respuesta que crea conveniente. Pero impedir opinar es hacer terriblemente mal su trabajo. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 1 d’octubre de 2017

Dear @JunckerEU. Is this "respect for human dignity, freedom and democracy"? Activate article 7 and suspend Spain from the European Union for its clear violation of Article 2.



Art 7: https://t.co/1Dr7yCRHOH



Art 2: https://t.co/flpyclfchz pic.twitter.com/n0Ka72a2Am — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 d’octubre de 2017

Emociona veure com les càrregues policials no han buidat les cues per votar, al contrari.

La violència és sempre una derrota #RajoyDimisión pic.twitter.com/v4aPMvBOAO — Ada Colau (@AdaColau) 1 d’octubre de 2017

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 d’octubre de 2017

Con el corazón en un puño por lo que pasa hoy en Cataluña

No creo q los políticos de ambos bandos puedan sentirse orgullosos de su gestión — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 1 d’octubre de 2017

Si esto no te da vergüenza es que no la tienes. #CatalanReferendum pic.twitter.com/zTZFnBqchU — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 1 d’octubre de 2017

Andreu Buenafuente ha tornat a centrar les mirades a Twitter altre cop, després que divendres passat anunciés que estava de baixa per una infecció bacteriana. Aquest cop, el presentador ha informat, en un joc de paraules, que estava de "bajón" pel que havia passat a Catalunya. "La violència d'avui ha estat vergonyosa. Així no. Mai", ha piulat.Periodistes, futbolistes i polítics, entre altres cares conegudes, han volgut expressar la seva opinió sobre els incidents a través de Twitter, on hi ha diverses etiquetes dedicades a l'1-O: #Catalanreferendum i #shameonSpain en són algunes. A continuació podeu llegir algunes de les piulades més comentades de la jornada.

