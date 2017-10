Els observadors internacionals: «S'ha amenaçat l'1-O, però no s'ha destruït»

Dimitrij Rupel, exministre d'Afers estrangers eslovè i membre destacat de la delegació d'eurodiputats que s'ha desplaçat a Catalunya per seguir el referèndum, ha assegurat aquest diumenge des del centre internacional de premsa que està "impressionat" pel moviment "pacífic" demostrat davant la "violència", el "sabotatge" electrònic i la retirada d'urnes. "Volem expressar l'admiració per la feina del personal electoral", ha constatat Rupel, que ha llegit un comunicat en nom de tots els observadors internacionals. El text troba "lamentable" que les instàncies europees no hagin intermediat."Coneixíem les tensions entre governs", ha destacat l'exministre eslovè, que ha indicat que han tingut "llibertat" d'interactuar amb tots els sectors involucrats en el referèndum. "L'1-O s'ha fet en circumstàncies complicades", ha insistit Rupel, que ha elogiat el fet que la consulta vinculant es fes amb tota la normalitat amb l'obstrucció" de l'Estat.Els experts han elaborat un informe que també ha destacat les febleses i les "limitacions legals" de la votació, relacionades directament amb les "amenaces" de l'Estat. "Això ha de servir com un punt d'inici cap a una transformació política", ha destacat Rupel.Albert Royo, cap de files del Diplocat, ha apuntat que els representants internacionals s'han dividit en deu grups per tal de visitar tot el territori.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)