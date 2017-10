Quim Arrufat: «Cal fer una vaga general que paralitzi el país»

23:08 OPINIÓ «Com retornar el nom a cada cosa?», l'article de Montserrat Tura.



23:07 OPINIÓ «Als herois de l'1-O», l'article de Quim Torra.



23:05 LA VEU DE NACIÓ «La desconnexió emocional», l'article de Joan Serra Carné.



23:00 El consell executiu es reuneix demà de forma excepcional a les 10.30h.

23:03 VÍDEOS Violència i resistència: les dues cares de l'1-O, resumides en 10 vídeos. Les càrregues policials, que han deixat 844 ferits, centren les imatges del dia.

22:54 El Govern denuncia els cossos policials espanyols per lesions, coaccions i desordres. Els sindicats de Mossos veuen "delictiu" el tracte de Guàrdia Civil i la Policia Nacional a la població catalana i recorden que l'ordre del TSJC ordenava actuar "sense afectar la normal convivència ciutadana".



22:59 L'alcalde de Cerdanyola del Vallès ha retirat la bandera espanyola de la façana de l'ajuntament i ha deixat només la catalana, l'europea i la de la ciutat.

22:48 L'ACM condemna "fermament" la brutal actuació dels cossos de seguretat espanyol. L'associació ha emès un comunicat en què condemna les accions violentes que han provocat més de 800 ferits.



22:38 ÚLTIMA HORA Puigdemont encamina la declaració d'independència. "Ens hem guanyat el dret a tenir un estat", assegura el president de la Generalitat en una compareixença a Palau en què demana a Europa que actuï. Informen Oriol March i Roger Tugas.



22:47 El Bages i el Moianès, al peu del canó des de la sortida fins la posta de sol. Informa Aina Font.



22:37 Els assistents a l'acte de plaça Catalunya de Barcelona aplaudeixen Puigdemont i, al final de la intervenció, criden "independència".

22:36 Puigdemont: "Ens hem guanyat el dret a tenir un Estat independent en forma de república. El Govern que presideixo traslladarà al Parlament els resultats de la jornada perquè actuï d'acord a allò previst a la llei del referèndum".

22:35 Puigdemont: "Avui Catalunya ha guanyat molts referèndums. Ens hem guanyat el dret de ser respectats i ser reconeguts".

22:34 Puigdemont, a Europa: "Ens hem guanyat el dret de ser respectats a Europa. La UE no pot mirar cap a una altra banda. Estem patint violacions directes dels nostres drets fonamentals".

22:34 Puigdemont: "El camí que ve ara l'hem de fer junts i oberts a les propostes de diàleg i a les ofertes de mediació per fer el recorregut amb eficàcia".

22:33 Puigdemont critica la resposta de l'Estat: "Ha estat una resposta vergonyosa. Violència i repressió. Avui hem dit que això ja s'ha acabat".

22:32 Carles Puigdemont compareix al costat de tot el Govern per valorar la jornada electoral i agraeix la "gesta solidària" dels ciutadans que han aconseguit que es pogués votar.

22:19 A Sant Antoni de Vilamajor, Vallès Oriental. Vots emesos 2.444, SI: 2.300, No: 104, Blancs: 26, Nul: 14. A Argelaguer, Garrotxa. Vots emesos: 296. Sí: 274. No: 14. Blancs: 5. Nuls: 2. L'Hopsitalet de l'Infant, 1438 vots a favor del sí, 6 vots en contra, 8 en blanc i 11 nuls.

22:18 La Pobla de Lillet (el Berguedà). Vots emesos: 635. Sí: 26. No: 15. Nuls:17. A Sant Antoni de Vilamajor, Vallès Oriental. Vots emesos 2.444, SI: 2.300, No: 104, Blanc: 26, Nul: 14

22:17 Recompte a Súria, Bages. Vots emesos: 2.359. Sí: 2.126. No: 179. Blancs: 44. Nuls: 10. A Vic, Osona. Vots emesos: 15 561. Sí: 14.918. No: 421. Blancs: 121. Nuls: 41.

22:13 Marta Pascal, coordinadora nacional del PDECat: "Tot el món ha vist la desproporció i les carregues inhumanes contra tothom". Pascal demana la dimissió de Rajoy: "És intolerable el que s'ha produït i que es pugui sortir sense assumir responsabilitats".

22:11 Unes 7.000 persones, segons fonts municipals, han acudit a l'acte de plaça Catalunya de Barcelona on han intervingut els presidents d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'ANC, Jordi Sànchez.

22:13 La CUP compareix per valorar la jornada electoral. Parla el portaveu del secretariat nacional, Quim Arrufat: "El dia 3 d'octubre, cridem a la vaga general que paralitzi el país".

22:11 3 d'octubre, vaga general. La Taula de la democràcia, que aplega ANC i Òmnium i també UGT i CCOO fan una crida a aturar el país el pròxim dimarts. Informen Sara González i Jordi Bes.



22:10 Recompte a Manresa, Bages. Vots emesos: 25.424. Sí: 23.864. No: 1.069. Blancs: 378. Nuls: 113

22:10 L'Hopsitalet de l'Infant celebra que ha guanyat el Sí amb un castell de focs artificials. L'escrutini ha estat de 1438 vots a favor del sí, 6 vots en contra, 8 en blanc i 11 nuls.

22:10 «The Guardian»: «L'estat espanyol ha perdut». El diari britànic critica la "brutalitat policial" en el seu editorial dedicat al referèndum.



22:03 Recompte a La Garrotxa. Sant Jaume de Llierca. Vots emesos: 494. Sí: 474. No: 10. Blancs: 7. Nuls: 3. Recompte a Besalú. Vots emesos: 1.143. Sí: 1.099. No: 31. Blancs: 6. Nuls: 8. Recompte a Les Preses. Vots emesos: 760. Sí: 724. No: 22. Blancs: 5. Nuls: 4. Recompte a Argelaguer. Vots emesos: 296. Sí: 274. No: 14. Blancs: 5. Nuls: 2. Recompte a Sant Joan les Fonts. Vots emesos: 1.002. Sí: 966. No: 21. Blans: 15. Nuls: 0. Recompte a Olot. Vots emesos: 12.724. Sí: 12.133. No: 433. Blancs: 136. Nuls: 55.

22:03 Sànchez, com ha fet Cuixart, agraeix a la Generalitat que hi hagi hagut urnes, però ha reclamat a Puigdemont i al Govern, començant per Junqueras, que no defalleixin en el camí cap a la independència. "Ho esperem tot del seu compromís. President, no ens fallis", ha afirmat el president de l'ANC.

22:02 Sànchez agraeix a tothom que ha aguantat els cops, les pilotes de goma i els gasos lacrimògens: "Ens heu apropat més que mai a la llibertat d'aquest país".

22:02 Sànchez considera que hi ha una cosa que no ha trencat l'actuació policial: "Que junts i pacífics som imbatibles".

22:01 Jordi Sànchez: "Quan hem vist que la Guàrdia Civil i Policia Nacional espanyola només volien fer mal, nosaltres hem sentit vergonya per ells".

22:01 Cuixart: "Sabem que el poble de Catalunya s'ha expressat contra un Estat que ha utilitzat tota la maquinària repressiva".

22:00 "Sento vergonya". Aquestes han estat les paraules que Vanesa Benedicto i Gabriel López, periodistes de TVE, han utilitzat per denunciar la informació "esbiaixada" sobre l'1-O que ha emès la cadena per la qual treballen. En dues piulades a Twitter, han volgut deixar clar el seu malestar amb la televisió pública, que han acusat d'estar al "servei del govern".

22:00 Guardiola, contundent: «Han pegat gent per anar a votar. Per votar!». L'extècnic blaugrana ha lamentat la situació d'avui a Catalunya: "Ho he viscut amb molta tristor".

21:56 Recompte a La Garriga (Vallès Oriental). Vots emesos: 7205. Si: 6.712. No: 309. Blancs: 130. Nuls: 54. A Besalú, Garrotxa. Vots emesos: 1.143. Sí: 1.099. No: 31. Blancs: 6. Nuls: 8. A Sant Jaume de Llierca, Garrotxa. Vots emesos: 494. Sí: 474. No: 10. Blancs: 7. Nuls: 3.

Recompte a Les Preses, Garrotxa. Vots emesos: 760. Sí: 724. No: 22. Blancs: 5. Nuls: 4. A Tortellà, Garrotxa. Vots emesos: 451. Sí: 409. No: 22. Blancs: 12. Nuls: 8.

A Santa Pau, Garrotxa. Vots emesos: 1.294. Sí; 1.222. No: 35. Blancs: 24. Nuls: 13.

A Riudaura, Garrotxa. Vots emesos: 546. Sí: 533. No: 4. Blancs: 6. Nuls: 3.

21:54 Cuixart: "Hem viscut un dia històric i ens hem de sentir orgullosos".

21:59 Els germans Gasol han denunciat les càrregues policials d'aquest diumenge durant la jornada de votació del referèndum. Tant Pau com Marc han apel·lat al sentit comú i al diàleg a través de Twitter, on ja sumen milers de comparticions.

21:51 Recompte a Calders (Bages). Vots: 822. Sí: 14 No:11. Blanc: 9. A Rajadell (Bages). Vots emesos: 549. Sí: 16. No: 6. Blancs:0. A Santpedor (Bages). Vots emesos: 3040. Sí: 84. No: 30. Blanc: 17

21:50 ÚLTIMA HORA Jordi Cuixart anuncia que les entitats se sumen a la vaga general del 3 d'octubre.

21:47 Recompte a Molló (el Ripollès). Vots emesos: 302. Sí: 290. No: 7. Blancs: 4. Nuls: 1. A Guixers (Solsonès). Vots: 157. Sí: 141. No: 11: Blancs: 1. Nuls: 4. A Casserres (el Berguedà). Sí: 929. No: 17. Blancs: 17. Nuls: 6



21:49 El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, dona les gràcies a tothom que ha fet possible la votació: "Us estarem eternament agraïts".

21:43 «La policia espanyola m'ha clavat tres cops de porra a la cara». Alejandra Rayas presenta una denúncia als Mossos per una actuació policial "desproporcionada" a l'escola Mediterrània de la Barceloneta que li ha deixat dues fissures i l'ull botit. Ho explica Jordi Bes.

21:34 Jordi Sánchez i Cuixart surten del Palau de la Generalitat caminant cap a Plaça Catalunya. És previst que parlin a les 22h.