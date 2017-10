El Govern denuncia els cossos policials espanyols per lesions, coaccions i desordres

La denúncia del Govern contra l'actuació dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que han participat en el dispositiu d'aquest diumenge fa constar entre els fets denunciats múltiples delictes de lesions, danys en béns de domini públic i privat, coaccions i amenaces, desordres públics i un delicte comès per funcionaris contra els drets individuals, previstos als articles 540 del Codi Penal, per "prohibició o dissolució de reunió pacífica", el 542 per "impedir a una persona l'exercici d'altres drets cívics reconeguts per la Constitució i les lleis".Així consta en una de les denúncies presentada aquest diumenge i per la qual ja s'han obert diligències, la que s'ha adreçat al jutjat de guàrdia de Barcelona. El Govern sol·licita en aquesta denúncia que acordi la immediata suspensió de totes les actuacions policials que s'estan duent a terme en el territori de tot Catalunya i que acordi també la pràctica de les diligències que consideri procedents per esclarir els fets denunciats.Igualment, els quatre sindicats de Mossos d'Esquadra agrupats a la plataforma Fepol (SAP, SEIME, SICME i AFITCME) han considerat "delictiu" el tracte que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola han donat a la població catalana. També han denunciat "l'escassa qualitat democràtica" del govern de l'Estat després de les actuacions dels cossos policials espanyols durant el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, que han comportat 844 ferits. Fepol ha lamentat que les ordres rebudes pels dos cossos hagin estat les d'actuar "sense respectar cap dels principis que han de regir tota actuació policial", congruència, oportunitat i proporcionalitat, sobretot tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya "ordenava" actuar "sense afectar la normal convivència ciutadana".Els sindicats també denuncien la "irresponsabilitat" dels dirigents polítics dels cossos policials que han ordenat "donar un tractament de control de masses i d'actuació d'ordre públic a un acte d'expressió popular" i subratlla el paper de la policia com a element cohesionador de la societat i lamenta que, a Catalunya, aquesta cohesió està essent posada "en greu risc" per la "instrumentalització descarada" de les cúpules policials dels cossos i forces de seguretat de l'Estat "per part del govern central de Mariano Rajoy i del Partit Popular".Més enllà d'això, els sindicats opinen que tractar a la ciutadania catalana, "en tot el seu conjunt", com una "massa de delinqüents" i actuar-hi amb "violència desproporcionada", pot ser considerat "delictiu" o, "com a mínim mostra la mesura de l'escassa qualitat democràtica del govern de l'Estat". També denuncien que "per estricta decisió política" del "president Rajoy" s'hagi generat "de manera innecessària" una actuació d'ordre públic sobre "població civil desarmada". Finalment, consideren que les formes en que les forces i cossos de l'Estat han tractat els membres dels Mossos d'Esquadra són "una mostra més de lespretensions del dispositiu realitzat". I reblen: "Unes formes indignes que la nostra federació estudiarà denunciar davant dels organismes competents".

