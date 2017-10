Els germans Gasol denuncien la violència i demanen diàleg

Sentit comú i humanitat x sobre d tot.No es pot ser tractat amb violència per voler manisfestar una voluntat pacificament — Marc Gasol (@MarcGasol) 1 d’octubre de 2017

Los que idearon este plan para evitar el referéndum, igual no saben que lo que han provocado es que hoy Cataluña se vaya definitivamente. — Jordi Évole (@jordievole) 1 d’octubre de 2017

Votar es democracia! — Carles Puyol (@Carles5puyol) 1 d’octubre de 2017

Eh! pero por si no os ha quedado claro: seguimos votando en orden y con normalidad en Cat. Os faltan muchas ostias para asustarnos, piolines — Antonio Baños (@antoniobanos_) 1 d’octubre de 2017

Conocer la opinión de la gente debería ser la obligación de cualquier gobierno. Y a partir de ahí, dar la respuesta que crea conveniente. Pero impedir opinar es hacer terriblemente mal su trabajo. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 1 d’octubre de 2017

Dear @JunckerEU. Is this "respect for human dignity, freedom and democracy"? Activate article 7 and suspend Spain from the European Union for its clear violation of Article 2.



Art 7: https://t.co/1Dr7yCRHOH



Art 2: https://t.co/flpyclfchz pic.twitter.com/n0Ka72a2Am — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 d’octubre de 2017

Emociona veure com les càrregues policials no han buidat les cues per votar, al contrari.

La violència és sempre una derrota #RajoyDimisión pic.twitter.com/v4aPMvBOAO — Ada Colau (@AdaColau) 1 d’octubre de 2017

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 d’octubre de 2017

Con el corazón en un puño por lo que pasa hoy en Cataluña

No creo q los políticos de ambos bandos puedan sentirse orgullosos de su gestión — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 1 d’octubre de 2017

Si esto no te da vergüenza es que no la tienes. #CatalanReferendum pic.twitter.com/zTZFnBqchU — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 1 d’octubre de 2017

Els germans Gasol han denunciat les càrregues policials d'aquest diumenge durant la jornada de votació del referèndum. Tant Pau com Marc han apel·lat al sentit comú i al diàleg a través de Twitter, on ja sumen milers de comparticions.A banda dels jugadors de bàsquet, altres cares conegudes han volgut expressar la seva opinió sobre els incidents a través de Twitter, on hi ha diverses etiquetes dedicades a l'1-O: #Catalanreferendum i #shameonSpain en són algunes. A continuació podeu llegir algunes de les piulades més comentades de la jornada.

