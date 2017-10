Els experts acusen Espanya d'haver vulnerat els tractats de la UE

Els set experts que han vetllat pel funcionament del referèndum -Ferran Requejo, Mercè Barceló, Joan Vintró, Enoch Albertí, Josep Maria Vilajosana, Ignasi Faura i Eladi Claret- han volgut remarcar el "civisme" i el "sentit democràtic de la ciutadania" malgrat la "repressió policial". "Hem d'expressar la consternació per part de l'ús de la força de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil davant de gent que no feien servir la força. Les imatges no són pròpies d'un estat democràtic i de dret", ha insistit Requejo, que ha indicat que l'Estat ha "vulnerat" els tractats europeus.El referèndum s'ha pogut celebrat, ha apuntat l'expert, que ha constatat que la votació no s'ha iniciat de manera simultània. "Aquests problemes s'han degut a inhibidors, i caldrà revisar-ho en l'escrutini definitiu", ha dit. Les forces de l'ordre han anat cap a col·legis "de manera selectiva", on havien de votar polítics. Els Mossos han tancat 160 locals "sense cap ferit". La policia espanyola ha intervingut en "molts col·legis", a pesar dels acords de la junta de seguretat i de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que demana "no afectar la normal convivència ciutadana"."S'han provocat danys materials i personals, tancant 90 col·legis, amb càrregues contundents", ha apuntat Requejo. 610 persones han estat ateses en centres hospitalaris, amb dues d'elles molt greus. "L'actuació de la Policia Nacional espanyola ha suposat que s'ha impedit o dificultat l'exercici del vot, amb una vulneració flagrant de drets constitucionals, europeus, el conveni europeu de drets humans i la declaració internacional dels drets humans", especialment els de "llibertat d'expressió i de reunió"."S'han vulnerat els tractats de la Unió Europea (UE)", ha destacat l'acadèmic. "La violació greu d'aquests acords", sosté Requejo, fa que les instàncies europees "no es puguin quedar al marge per protegir els valors de la ciutadania europea", ha indicat.El catedràtic de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha carregat contra totes les activitats que han dut a terme les institucions espanyoles per impedir el referèndum, en referència a les detencions i al tancament de pàgines web.A primera hora del matí, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha anunciat la composició d'aquest comitè d'experts , que ha pres el relleu de la sindicatura electoral. Aquest organisme es va dissoldre fa una setmana i dos dies arran de la decisió del Tribunal Constitucional de multar els seus cinc membres amb 12.000 euros diaris

