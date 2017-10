«Sento vergonya»: periodistes de TVE denuncien «manipulació»

Vergüenza, es lo q siento como periodista de TVE viendo el tratamiento sesgado q está dando el Telediario. Esto es manipulación. — vanesa benedicto (@vanesabenedicto) 1 d’octubre de 2017

Como periodista de TVE siento vergüenza por el tratamiento que ha dado RTVE al 1-O. De nuevo, la tele pública al servicio del gobierno #SOS — Gabriel López (@Gabrielopev) 1 d’octubre de 2017

▶️ El Gobierno habla de "bochorno electoral" y da por "desbaratado" el 1-O https://t.co/xtGcpj1K9A Almudena Guerrero pic.twitter.com/Y6RB1BTkop — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 1 d’octubre de 2017

"Sento vergonya". Aquestes han estat les paraules que Vanesa Benedicto i Gabriel López, periodistes de TVE, han utilitzat per denunciar la informació "esbiaixada" sobre l'1-O que ha emès la cadena per la qual treballen. En dues piulades a Twitter, han volgut deixar clar el seu malestar amb la televisió pública, que han acusat d'estar al "servei del govern".Televisió Espanyola ha interromput la seva programació aquest migdia per informar sobre la jornada del referèndum a Catalunya. Durant el butlletí, però, no s'han mostrat imatges de ferits en les càrregues policials. De fet, la corresponsal només ha parlat de moments de "tensió" entre la policia i els votants, tal com explica el portal Vertele d'Eldiario.es i com es pot veure en aquest vídeo. Agents antiavalots de la Policia Nacional espanyola han començat a desallotjar punts de votació a partir de les nou del matí d'aquest diumenge. En tots els casos, han fet servir material antiavalots, com les defenses i pilotes de goma -prohibides pel Parlament de Catalunya el 2014. Des del Departament de Salut xifren en 761 el total de ferits per l'acció policial -dada a dos quarts de dotze.

