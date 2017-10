Dos ferits per arma blanca al col·legi electoral de Santa Margarida de Montbui

21:47 Recompte a Molló (el Ripollès). Vots emesos: 302. Sí: 290. No: 7. Blancs: 4. Nuls: 1. A Guixers (Solsonès). Vots: 157. Sí: 141. No: 11: Blancs: 1. Nuls: 4. A Casserres (el Berguedà). Sí: 929. No: 17. Blancs: 17. Nuls: 6



21:49 El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, dona les gràcies a tothom que ha fet possible la votació: "Us estarem eternament agraïts".

21:43 «La policia espanyola m'ha clavat tres cops de porra a la cara». Alejandra Rayas presenta una denúncia als Mossos per una actuació policial "desproporcionada" a l'escola Mediterrània de la Barceloneta que li ha deixat dues fissures i l'ull botit. Ho explica Jordi Bes.

21:34 Jordi Sánchez i Cuixart surten del Palau de la Generalitat caminant cap a Plaça Catalunya. És previst que parlin a les 22h.

21:30 Recompte a Molló (el Ripollès). Vots emesos: 302. Sí: 290. No: 7. Blancs: 4. Nuls: 1. A Navàs (Bages). Vots emesos: 2.974. Sí: 2.798. No: 131. Blancs: 38. Nuls: 7. A Tivissa (Ribera d'Ebre). Vots: 999. Sí: 953. No: 27. Blancs: 9. Nuls: 10



21:27 El Govern presenta una querella pels desperfectes causats pels cossos de seguretat espanyols en els centres públics de votació.

21:23 Albiol advoca per unes eleccions autonòmiques a Catalunya i que es tractin les "qüestions que realment preocupen a la societat catalana".

21:18 Recompte a Les Llosses (el Ripollès). Vots emesos: 206. Sí: 196. No: 6. Blancs: 4. Nuls:0. A Aiguafreda (Vallès Oriental). Vots emesos: 1130. Sí: 67. No: 18. Blancs: 11. A Sant Martí de Centelles (Osona). Vots emesos: 553. Sí: 21. No: 2. Nuls i blancs: 17

A Montseny (Vallès Oriental). Vots emesos: 237. Sí: 215. No: 9. Nuls: 7. Blancs: 6



21:22 Albiol: "La voluntat de Puigdemont era que hi hagués persones ferides, que hi haguessin càrregues policials". Sobre l'acció de la policia, assegura que ha estat "proporcional".

21:17 València crida "la veu del poble no és il·legal" en una manifestació amb milers de persones en suport a Catalunya.

21:15 #RajoyDimision en la Puerta del Sol.

Madrid se solidariza con Cataluña. pic.twitter.com/oPPIuII1CG — Hannah (@Mrs_Hannah) 1 de octubre de 2017

Continuen les protestes a la Puerta del Sol en suport als catalans, amb crits de "Madrid está con el pueblo catalán".

21:15 Recompte a Sant Pere de Torelló, a Osona. Vots emesos: 1.377. Sí: 30. No: 20. Blancs: 5. Nuls:0. Participació 80,15%. A Gironella (Berguedà), vots emesos: 2.227 Sí: 76. No: 20. Blancs: 22. Nuls:0.

21:14 Xavier García Albiol responsabilitza Puigdemont i Junqueras dels ferits durant la repressió policial al referèndum, i defensa l'actuació dels cossos de seguretat durant la jornada electoral.

21:13 Joan Tardà critica també els partits que han fet "de crossa" al govern de Mariano Rajoy en la repressió al referèndum.

21:10 Albert Rivera: "El senyor Puigdemont ha fracassat en el seu intent de cop, però ha aconseguit fracturar a la societat catalana".

21:12 Joan Tardà: "Mai no podrem perdonar que facin patir homes i dones lliures".

21:06 Rivera crida a la unitat dels espanyols i pronostica que Puigdemont "intentarà proclamar la independència des del Parlament".

21:05 Recompte a Clariana de Cardener, al Solsonès. Vots emesos: 260. Sí: 243. No: 10. Blancs: 7. Nuls: 0. A Castellar de la Ribera, hi ha hagut 88 vots pel sí, 1 vot nul i dos vots blancs, però cap vot pel no.

21:01 A l'escola Milà i Fontanals celebren començar el recompte des vots. Més de 1.200 persones al carrer de festa #refND https://t.co/KPSVkcfLxC pic.twitter.com/c2gIfUhHK5 — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

21:00 Resultat del recompte a Moià: 2.064 vots en total; 1.961 pel sí; 74 pel no; 20 vots en blanc i 9 nuls.

20:58 Resultat del recompte a Avià: 1.304 vots pel sí, 30 pel no, 2 vots nuls i 15 en blanc. A Vilada,

326 vots pel sí, 24 pel no i 14 en blanc. A Viver i Serrateix, hi ha hagut 181 vots pel sí, 5 pel no i 2 en blanc. A Sant Jaume de Frontanyà, el municipi més petit de Catalunya, 25 pel sí i un vot pel no. Totes elles són localitats del Berguedà.

20:56 Resultat del recompte a Guardiola de Berguedà: 552 vots pel sí, 24 pel no, 1 vot nul i 7 en blanc.

20:55 Poble Lliure fa una crida a fer la DUI i "proclamar la República catalana independent" després "de la gran victòria del poble sobre la repressió".

20:53 Resultat a Solsona: 3.011 vots en total. 2.883 pel sí, 71 pel no, 9 nuls i 38 blancs.

20:50 EN DIRECTE Centenars de persones s'apleguen a plaça Catalunya per seguir les compareixences i el recompte https://t.co/0sthl4solm #refND pic.twitter.com/MP2dR4HgE7 — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

20:47 Pedro Sánchez proposa un procés d'entesa "sense vetos mutus".

20:47 Arriben les primeres dades de participació del referèndum, a municipis com Arenys de Munt (59%), Taradell (74%) i Vilanova de Sau (80,4%).

20:47 Sánchez: "El PSOE està amb l'estat de dret tot i el govern del PP".

20:46 Sánchez: "Fem una crida a l'esperança, a la responsabilitat i a l'estabilitat".

20:46 L'alcalde Eloi Hernàndez: «El que hem viscut a Fonollosa ha causat un gran dany psicològic i moral a tothom». Ho explica Aina Font Torra.



20:45 Sánchez: "Demanem al Govern de la Generalitat que torni al camí de la responsabilitat".

20:44 Sánchez: "Les escenes que hem vist avui són responsabilitat del Govern de la Generalitat".

20:44 Sànchez: "La consulta perverteix el concepte de la democràcia".

20:43 Sánchez: "Els socialistes hem donat suport des del principi a les institucions de l'Estat. Era el camí a seguir quan la Generalitat va començar a trencar les normes".

20:43 Sánchez: "Som en un moment en què ha de primar l'interès general. La convivència està sent amenaçada pel bloc secessionista".

20:42 Sánchez: "El PSOE donarà suport a l'Estat de dret i a les seves normes".

20:42 Pedro Sánchez: "Avui ha quedat reflectit que la consulta només ha servit per fracturar i dividir la societat".

20:40 Torn ara per a Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, que assegura que els màxims responsables de la situació a Catalunya són Carles Puigdemont i Mariano Rajoy.

20:37 ACTUALITZACIÓ La repressió policial espanyola causa almenys 761 ferits. Turull i Romeva responsabilitzen exclusivament l'executiu de l'Estat de la situació viscuda aquest 1-O.



20:35 El Govern, l'ANC, Òmnium, CCOO i UGT estudien impulsar una vaga general. Junqueras, Sànchez, Cuixart i els líders dels dos sindicats s'han reunit aquest diumenge a la tarda, mentre que la Taula per la Democràcia analitza aquest vespre aquesta iniciativa.



20:35 Mariano Rajoy compareixerà al Congrés dels Diputats i emplaça els partits unionistes a dialogar sobre les accions dels pròxims dies.

20:34 Una projecció de Demòcrates de Catalunya constata que el "sí" s'ha imposat amb el 87% dels vots davant d'un 9% de partidaris del "no". A partir del recompte de les primeres 200 paperetes de 50 col·legis electorals, aquests serien els resultats que ha fet públics la formació.