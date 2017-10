«La policia espanyola m'ha clavat tres cops de porra a la cara»

Un detall de les ferides que ha patit Alejandra Rayas a mans de la policia espanyola. Foto: Cedida

Tres cops de porra a la cara simplement per fer cua davant del col·legi Mediterrània del barri de la Barceloneta de Barcelona amb la intenció de votar en el referèndum. La barcelonina Alejandra Rayas, de 47 anys, ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra després que, en una càrrega de la Policia Nacional espanyola per impedir la votació , hagi acabat amb dues fissures a la cara i l'ull botit, i sense visió per ara en l'ull afectat.Rayas ha relatat aque ha acudit amb la seva parella a les 09.00 h per votar en el referèndum, i que feia cua allunyada de la porta. Segons el seu relat, a les 09.03 h han arribat diversos furgons de la Policia Nacional espanyola i els policies han començat a carregar. Ha intentat localitzar la seva parella i és quan ha rebut de la policia. "Primer m'han clavat dos cops directes a la cara", ha explicat, cosa que l'ha deixat desorientada."Ha agafat la porra amb dues mans i m'ha fet dos directament al nas i els ulls", ha subratllat. Just després creu que ha estat el mateix policia el que l'ha tornat a agredir-la a la cara, i aquest ha estat el cop que "més mal" que li ha fet, ha precisat. Rayas ha estat atesa a l'Hospital del Mar. A parer seu, l'actuació policial ha estat "desproporcionada" pel nombre de persones que hi havia i, a més, per com d'allunyada estava de la porta.

