La xarxa deixa en evidència Mariano Rajoy

Rajoy piensa que todo el mundo ha visto lo que pasaba en Catalunya a través de TVE y que nadie se ha enterado de lo que ha hecho SU policia! — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 1 d’octubre de 2017

Rajoy puede ser corrupto, torpe y hasta pésimo presidente, pero no es tonto. Su mensaje es para su tribu ultra, y todo lo demás le da igual. — Alberto Garzón (@agarzon) 1 d’octubre de 2017

Oigo a Rajoy hablar de convivencia mientras veo este vídeo de @naciodigital.pic.twitter.com/gp46bLNwht — Hibai (@Hibai_) 1 d’octubre de 2017

Rajoy, una vez más, hablando a los catalanes invisibles. Para los que han recibido los porrazos, ni una palabra. Más leña al fuego... — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 1 d’octubre de 2017

Sr. Rajoy, si hoy se ha celebrado en Catalunya una mera escenificación, como justifica la violencia contra la ciudadania? Intolerable! — Mercè Conesa Pagès (@mconesapages) 1 d’octubre de 2017

Rajoy insultant-nos en directe. — Pilar Carracelas 🐐 (@pilarcarracelas) 1 d’octubre de 2017

Rajoy hablando como si las fotos, los titulares en la prensa internacional, los toques desde el PSOE y desde fuera en Europa, no existiesen. — Jorge Galindo (@JorgeGalindo) 1 d’octubre de 2017

Mariano Rajoy ha aparegut per dir que avui "no hi ha hagut un referèndum d'autodeterminació a Catalunya" i que "els responsables d'aquests fets són exclusivament els qui han promogut la violació de la legalitat i la convivència". El president del govern ha proclamat que "el nostre estat de dret manté la seva vigència, reacciona contra els qui el volen subvertir i ho fa amb eficàcia i serenitat".Com era d'esperar ,Twitter no ha trigat a reaccionar a les contundents declaracions de Rajoy. Xavier Sala-i-Martin, ha apuntat amb ironia que la gent era conscient de la violència que hi havia hagut a Catalunya, malgrat que TVE hagi rebaixat les càrregues policials. Aquests són alguns dels tuits sobre les paraules de Rajoy.

