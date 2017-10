Puigdemont encamina la declaració d'independència

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparegut aquest diumenge acompanyat de tots els membres del Govern. L'executiu ha volgut donar solemnitat a la primera compareixença de Puigdemont després del tancament dels col·legis electorals en una jornada marcada per la violència policial, que ha causat 844 ferits arreu del país . "Les institucions tenen el dret a implementar el que han decidit els ciutadans", ha apuntat Puigdemont. "Ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent", ha dit."Els demòcrates del món han assistit a la violència policial dictada pel govern espanyol", ha apuntat Puigdemont, que ha donat les gràcies als "primers ministres i presidents d'executius europeus" que han constatat la situació. "A tots, un agraiment molt profund i molt sincer", ha assegurat el president, que s'ha referit a les ferits per "vexacions i violacions de drets humans que no poden quedar impunes". "Us dono les gràcies emocionades. La vostra solidaritat quedarà gravada per sempre", ha dit.Segons Puigdemont, l'Estat ha escrit una "pàgina negra" de la seva història en relació amb Catalunya. "La seva resposta ha estat la de sempre: violència i repressió. El camí a recórrer a partir d'ara l'hem de fer junts, obert a les propostes de diàlegs que serveixin per als catalans i les propostes de mediació", ha insistit. "En aquest camí, he de fer una apel·lació directa a Europa: ens hem guanyat el dret a ser respectats a Europa. La UE ja no pot mirar cap a un altre cantó", ha destacat."L'Estat es comporta de manera autoritària. Ha d'actuar amb rapidesa per mantenir l'autoritat moral dins i fora del continent", ha apuntat el president. "La situació ja no és un afer intern. És un afer d'interès europeu que apel·la als valors europeus que hem construït des de fa dècades", ha ressaltat el dirigent nacionalista, que sosté que Catalunya ha guanyat avui "molts referèndums". "Tenim dret a la llibertat i volem viure en pau, fora d'un Estat que no és capaç de fer cap proposta consistent", ha dit."Els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de República. El Govern traslladarà al Parlament els resultats en la jornada d'avui perquè s'apliqui la llei del referèndum", ha constat.Al llarg del dia, Puigdemont ha atès dues vegades els mitjans. El primer cop ha estat des de Sant Julià de Ramis, dins del col·legi electoral en el qual hauria d'haver votat si no hagués estat per la intervenció de la Guàrdia Civil, que ha esbotzat el vidre de la porta quan faltaven pocs minuts per les nou del matí. Des d'allà, el president ha assegurat que la violència utilitzada "perseguiria per sempre l'Estat" Després s'ha difós un missatge institucional gravat també a les comarques gironines, en el qual Puigdemont ha denunciat la "repressió embogida" del govern espanyol. Després s'ha desplaçat al Palau de la Generalitat, on ha seguit la jornada amb el vicepresident Oriol Junqueras i la plana major del Govern. Els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez, també han estat al quarter general de l'executiu per calibrar les futures accions.

