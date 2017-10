El Govern situa en tres milions la mobilització de l'1-O

Cues per votar a Vic. Foto: Sergi Cámara

El conseller de la Presidència, Jordi Turull. Foto: Nació Digital

Més de 300 ferits per l'actuació de la policia espanyola Foto: Ana Graz

Jordi Turull i Raül Romeva, en roda de premsa, aquest 1-O al migdia. Foto: Roger Tugas

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha donat per fet que, tot i la violència policial , la participació del referèndum es pot comptar "per milions". Segons fonts consultades per, l'executiu situa en "tres milions de persones" la mobilització ciutadana. "Veurem al llarg del recompte final quants d'ells finalment han pogut exercir el dret a vot", asseguren les mateixes fonts governamentals.En una compareixença informativa al centre internacional de premsa, Turull ha assegurat que l'Estat s'haurà d'explicar als "tribunals internacionals" per la repressió contra les urnes. El portaveu de l'executiu no ha volgut donar més dades i ha volgut deixar clar que la nit "serà llarga" en quant al recompte i a la xifra final de participació.Han hagut de tancar 319 col·legis, segons el conseller de la Presidència, que ha demanat als afectats que vagin a altres locals per exercir el seu dret. Pel que fa a ferits, la xifra és de 465. "S'està arribant a límits amb gasos lacrimògens. Això és una salvatjada. Això no és per retirar material: és un escàndol internacional. L'actuació de l'Estat és la vergonya d'Europa. S'ha posat en una situació molt compromesa davant del món i haurà de respondre en tribunals internacionals", ha destacat el conseller.Segons el portaveu de l'executiu, el recompte serà "llarg". "Demanem comprensió i paciència. Tot ens fa intuir que aquest vespre ens podrem comptar per milions", ha assegurat el dirigent nacionalista, que ha apuntat que no s'incrementarà l'horari de votació. Turull ha volgut "agrair molt" al poble català, que "ha demostrat que és un poble d'homes i dones que se senten lliures, que té coratge, serenor i que estima i defensa pacíficament la democràcia". "Encoratgem a tota aquella gent que no ha anat a votar: que sàpiguen que ho pot fer i que si algun dia té sentit fer-ho és avui", ha indicat.En la tercera compareixença informativa del Govern per informar del desenvolupament de la jornada electoral a Catalunya, Turull i el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, han responsabilitat el govern espanyol, Mariano Rajoy i el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, dels 465 ferits que, de moment, hi ha arreu de Catalunya. "La intervenció de la Guàrdia Civil i la policia nacional ha creat això", ha indicat Romeva. "Això té un caràcter criminal. Ho portarem a les instàncies europees", ha ressaltat el conseller d'Exteriors."Activarem els tràmits relacionats amb l'article 7 dels tractats de la Unió Europea. S'està posant en risc la imatge d'Europa com a garant dels drets humans. Comencem contactes amb el Parlament Europeu i els estats membres per adoptar mesures de control i sanció contra Espanya", ha afegit posteriorment Romeva. Turull ha volgut recalcar que no s'estan complint amb els compromisos de la junta de seguretat de Catalunya, que es va reunir dijous al matí."Davant de totes les imatges que s'estan veient des de tot el món, l'última dada que tenim és que hi ha 337 persones ferides o contusionades per la violència de l'Estat. Alguna d'elles en estat greu. En una democràcia, això és gravíssim i inaudit. Volem expressar tot el nostre suport a les persones que han estat ferides: els demanem que vagin a un centre mèdic, demani un certificat i presenti una denúncia als Mossos", ha apuntat Turull, que ha recordat que el Parlament va prohibir les bales de goma. A les 16h, però, el departament de Salut ja elevava aquesta xifra als 465 de l'últim balanç, dos dels quals greus que es troben als hospitals de Sant Pau i Vall d'Hebron.El conseller de la Presidència ha condemnat "amb tota la fermesa" l'agressió a la titular d'Ensenyament, Clara Ponsatí. "Això no passa enlloc d'Europa. El que estem veient és que l'actuació de la Guàrdia Civil i la policia nacional vol fer mal a la gent, respon a l'a por ellos. Responsabilitzem Rajoy i el ministre de l'Interior. Tota la responsabilitat és seva", ha apuntat Turull, que ha indicat que si haguessin respectat el vot, això no hauria passat. "La millor resposta a la violència d'Estat és exercir un dret fonamental com és el dret a vot", ha insistit el portaveu de l'executiu.En el 96% des col·legis electorals s'està votant, ha apuntat el portaveu de l'executiu, i s'estan donant "instruccions precises" per alleugerir les cues. "Demanem que es voti de manera tranquil·la, pacífica, com ha estat al llarg de la jornada d'avui", ha considerat. En aquells col·legis on no hi ha hagu violència electoral, ha apuntat Turull, s'està superant el 50% de participació, tot i que no ha volgut donar detalls.Quan el conseller de Salut, Toni Comín, ha actualitzat les dades dels ferits, també ha fet una "condemna rotunda" dels fets, ja que la xifra és una prova que "no hi ha hagut la més mínima proporcionalitat" en l'actuació policial, ha assegurat en contraposar-ho a les declaracions "tramposes" de representants del govern espanyol. "És la prova irrefutable de la brutalitat de la intervenció policial al llarg de dia d'avui, és impropi d'una policia en un estat de dret actuar amb aquesta brutalitat contra població pacífica i desarmada". "És una vergonya", ha sentenciat el titular de Salut des de l'Hospital Sant Pau, on ha ingressat el ferit en un ull per bala de goma. "Aquesta persona acaba de ser intervinguda i està pendent en aquests moments de si salva l'ull on ha estat objecte d'impacte d'una bala de goma", ha assegurat.És un dels casos "greus", ha afegit el conseller en citar també la persona que ha patit un atac de cor a Lleida tot i no haver mantingut en "contacte físic" amb els cossos policials. El titular del departament ha assegurat que alguns dels atesos pels serveis sanitaris tenen fractures en parts del cos com espatlles, mandíbules, dits de la mà i cames, a banda de les persones que han rebut contusions i que tenen ferides.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)