«CNN»: «Centenars de ferits en el referèndum de Catalunya», al recull de premsa internacional

Captura de pantalla d'Al Jazeera sobre el referèndum

Mariano Rajoy, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Totes les reaccions de la premsa internacional han anat a assenyalar els 465 ferits que han provocat les càrregues policials enfrontant-se als ciutadans que feien cues a les portes dels col·legis electorals. El seguiment ha estat constant, obrint un minut a minut, des del moment quan s'han produït els primers incidents.Alguns mitjans comhan publicat un contundent editorial titulat: "Violència a Catalunya: la derrota de Mariano Rajoy" . El diari francès apunta que la imatge del dia és la d'una dona gran ensangonada. "Què li pot haver passat pel cap a l'executiu per permetre la força que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola han aplicat per treure urnes i paperetes?", es pregunta el rotatiu francès.A continuació, els titulars d'altres mitjans internacionals:La cadena de televisió alemanya parla de l'inevitable xoc de trens i dedica tota la portada a destacar els centenars de ferits en els col·legis electorals, apuntant que la policia s'ha descarnat amb gent gran i jove, que ha deixat persones ensangonades. " International figures condemn crackdown in Catalonia as clashes continue" Les xifres internacionals condemnen la repressió a Catalunya mentre continuen els enfrontaments.

