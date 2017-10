3 d'octubre, vaga general

Resposta contundent del sobiranisme després de la votació de l'1-O i la repressió policial instigada pel govern espanyol amb un balanç de més de 850 ferits: el 3 d'octubre, aturada del país. Així ho han anunciat els presidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que han arribat a plaça Catalunya tot just després d'haver-se reunit amb el Govern i amb els membres de la Taula de la Democràcia, de la qual en formen part CCOO i UGT.

"Us emplacem a que seguiu la consigna de la taula de la democràcia de fer una aturada nacional, una vaga general", ha proclamat Cuixart enmig de l'escenari de plaça Catalunya previst per seguir l'escrutini del referèndum. De fet, aquesta mesura de força ja havia estat anunciada tant per la CUP com pels sindicats CGT, IAC, la Intersindical-CSC i la COS. Després de l'actuació policial durant la jornada d'aquest diumenge, la resta d'actors tanquen files."Avui tot comença", ha insistit Cuixart, que ha promès que les entitats seran "els dignes portaveus de l'exemplaritat" del poble de Catalunya després que aquest s'hagi expressat davant d'un Estat que ha utilitzat la "maquinària repressiva". Sànchez ha titllat de "vergonya" els polítics dels partits espanyols que creuen que hi ha un "problema d'equidistància" i ha lamentat que els crits de “A per ells” hagi estat "veritat".Com ha fet Cuixart, Sànchez ha agraït que la Generalitat hagi arribat fins al final per garantir que hi haguessin urnes aquest diumenge. No obstant això, Sànchez espera que, ara que venen "uns moments trascendentals" en la història del país, es mantingui el full de ruta del Govern cap a la independència. "Ho diem ben clar: ho esperem tot del seu compromís. President, no ens fallis", ha remarcat, i s'ha referit específicament al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al Govern en bloc, començant pel vicepresident, Oriol Junqueras, al qual també ha citat. Cuixart ha subratllat la necessitat de seguir avançant amb "unitat, cohesió social i autodeterminació".Les entitats han agraït la resposta ciutadana aquest 1 d'octubre. "Hem viscut un dia històric i ens hem de sentir orgullosos", han assegurat, i han afegit que "junts i pacífics" són "imbatibles".A la plaça Catalunya, on han acudit unes 7.000 persones segons l'Ajuntament, ha estat durant molta estona posada la retransmissió de TV3, cosa que ha permès els assistents anar seguint la successió de declaracions polítiques que ha deixat el tram final de la jornada. La compareixença del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha estat entre les més xiulades, especialment en moments com quan Rajoy ha agraït la tasca de la policia espanyola, i part del públic ha demanat que dimiteixi.També s'han xiulat les intervencions del líder del PSOE, Pedro Sánchez; la de Ciutadans, Albert Rivera, la del mateix partit al Parlament, Inés Arrimadas, i el del PP català, Xavier Garcia Albiol. Tot i això, també hi ha hagut espai per als aplaudiments, com quan s'ha emès la declaració de Puigdemont, quan la televisió pública catalana ha connectat amb la multitudinària concentració de Madrid en solidaritat amb Catalunya i en contra de les càrregues o s'ha referit a l'actuació dels Bombers per protegir els col·legis electorals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)