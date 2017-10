Merkel demana explicacions a Rajoy sobre la repressió, segons «Die Welt»

Mariano Rajoy, amb Angela Merkel, aquesta setmana Foto: Twitter Mariano Rajoy

German Chancellor Merkel holds phone call with Spanish PM Rajoy as Catalan govt says 465 people injured by police forces. — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 1 d’octubre de 2017

Angela Merkel ha trucat Mariano Rajoy per demanar-li explicacions sobre l'actuació de l'Estat i dels cossos de seguretat durant el referèndum de l'1-O, segons assegura l'editor del mitjà alemany Die Welt , Holger Zschaepitz‏. A banda de Merkel, altres líders europeus s'han pronunciat sobre els fets d'avui . El primer ministre belga, Charles Michel, ha condemnat la brutalitat de la policia espanyola contra el referèndum. "La violència mai pot ser la resposta! Condemnem totes les formes de violència i reafirmem la nostra crida al diàleg". En la mateixa línia, un altre primer ministre, el d'Eslovènia, Miro Cerar, ha reaccionat davant les càrregues policials. En una piulada al seu compte de Twitter ha expressat que està "preocupat" per la situació i ha fet una crida "al diàleg polític, l'estat de dret i solucions pacífiques".La policia espanyola i la Guàrdia Civil s'han desplegat per rebentar la consulta. Agents antiavalots de la Policia Nacional espanyola han començat a desallotjar punts de votació a partir de les nou del matí d'aquest diumenge. En tots els casos, han fet servir material antiavalots, com les defenses i pilotes de goma -prohibides pel Parlament de Catalunya el 2014. En un primer moment, Salut ha xifrat en 38 els ferits. Entrada la tarda, aquesta xifra ha augmentat fins als 465 els ferits per l'acció policial.

