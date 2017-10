El Síndic ja investiga les càrregues policials i apunta al Ministeri de l'Interior

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en roda de premsa l'1 d'octubre. Foto: Roger Tugas

Rafael Ribó, Síndic de Greuges, ha comparegut de nou aquest vespre al centre internacional de premsa per avançar que ja investiga les càrregues policials , i ha posat en el punt de mira el ministeri de l'Interior per l'ús de pilotes de goma i la violència exercida contra votants i manifestants. "Aquestes armes no es poden fer servir sota cap circumstància", ha insistit Ribó, també escrutarà les ordres judicials per entrar en edificis i qui es fa càrrec dels desperfectes en centres educatius."Érem conscients que avui plantejava la instrucció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que parlava de tancar col·legis i requisar material. Però es deia que no afectés la normal convivència ciutadana", ha puntualitzat Ribó, que ha analitzat la coordinació establerta en les lleis espanyoles i catalanes. Les càrregues de la policia en els centres de votació ja són matèria d'investigació, perquè "no hi havia cap aldarull"."L'ordre del TSJC era clara. El Síndic vol investigar qui ha estat el comandament que ha ordenat les càrregues, les ordres concretes que tenia i, al mateix temps, trametrem al defensor del poble espanyol i al ministre de l'Interior la investigació que es faci", ha apuntat l'alt càrrec. "La llibertat d'expressió, reunió i manifestació no poden tenir cap límit, excepte en circumstàncies de greu perill", ha matisat.Ribó ha indicat que investigarà les agressions "físiques i de caràcter sexual" que ha rebut una ciutadana en un col·legi, que ha estat entrevistada per NacióDigital . El Síndic no ha estat capaç de dilucidar si hi ha detinguts, com ha anunciat el ministeri.Al migdia, Ribó ha lamentat les càrregues policials que està ordenant el govern espanyol per frenar el referèndum, i ha alertat que s'està actuant en contra dels drets humans. En aquest sentit, el defensor ciutadà ha apel·lat al govern espanyol per aturar les "accions violentes" contra els ciutadans, que estan sent "desproporcionades"."No s'estan respectant els drets humans", ha insistit l'alt càrrec, que ha apuntat que les activitats policials van més enllà del que estableix la llei espanyola. Ha indicat que ha parlat fa mitja hora amb el síndic espanyol, que està intentant parlar amb la presidenta del Congrés, Ana Pastor, està en contacte amb els síndics europeus i les autoritats parlamentàries comunitàries.L'excap de files d'ICV a Catalunya ha recordat que va ser nomenat "per unanimitat" pel Parlament, i ha posat de manifest que actua "amb independència". "El Síndic ha de garantir els drets de tothom d'acord amb l'Estatut, la Constitució i la declaració universal dels drets humans, així com també de tots els tractats que ha subscrit l'Estat", ha ressaltat l'alt càrrec.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)