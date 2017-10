Gerard Piqué s'emociona: «Avui més que mai em sento orgullós de ser català»

Gerard Piqué s'ha emocionat després del partit que ha enfrontat el Barça amb Las Palmas (3-0). Ha assegurat que ha estat la pitjor experiència com a professional de la seva vida i que entenia que hi hagués molts aficionats que no entenguessin que avui es jugués. Entre llàgrimes, ha assegurat que “avui més que mai em sento orgullós de ser català”.Piqué, intentant contenir les llàgrimes, ha defensat la seva implicació en el referèndum. "Crec que puc seguir anant a la selecció espanyola perquè hi ha molta gent a l'Estat que està a favor de la democràcia. Si el míster o qualsevol persona de la federació creu que soc un problema no tinc cap problema per donar un pas al costat".A més, ha carregat molt durament contra Mariano Rajoy. "Té el nivell que té... ni tan sols sap parlar anglès", ha assegurat el defensa blaugrana des la zona mixta del Camp Nou.

