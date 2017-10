Fachin reclama «amb contundència i desesperació» que la UE intervingui amb Catalunya

Podem reclama que la Unió Europea (UE) intervingui en la situació que viu Catalunya i, a la vegada, insta l'independentisme a preservar la unitat d'acció per donar resposta a la repressió de l'Estat. Ho ha apuntat aquest diumenge el secretari general del partit a Catalunya, Albano Dante Fachin, que ha demanat "amb contundència i desesperació que la UE prengui mesures i prengui la paraula", ja que, en aquest procés, "no hi ha dos interlocutors", sinó que, a Catalunya, se'n necessita "un que no se salti els drets humans".En aquest sentit, Fachin ha insistit que "la UE ha de triar i enviar un missatge", és a dir "si "està al costat de la repressió o de la gent que pacíficament es manifesta", ja que "no pot continuar mirant cap a una altra banda". "Si no ho fa, a Catalunya s'entendrà com un suport a la repressió i la violència que hem vist al carrer", ha afegit. Per això, ha demanat als "mitjans internacionals i els de la resta de l'Estat" que "expliquin la veritat del que està passant a Catalunya". "Prou de mentir", ha etzibat, i ha subratllat que el que es viu al carrer és que "hi ha gent independentista i gent no independentista enfrontant-se a la violència d'un estat policial" i això "no és una fractura social", com afirmaven alguns mitjans, sinó que "és una fractura entre la gent i l'Estat".En la mateixa línia, el líder de Podem ha asseverat que cal "blindar la resposta a cada col·legi en una resposta política" i, per tant, mantenir la "unitat d'acció" i que "la política i les seves institucions estiguin a la mateixa alçada". Un fet que ha reconegut que serà complicat, ja que "la lliçó que ha donat el poble de Catalunya" sobrepassa "a totes i tots" els dirigents polítics. "Hem donat al Govern la nostra disposició pel que faci falta a l'hora de donar resposta", ha explicat, i s'ha mostrat obert a estudiar "totes les respostes que es posin sobre la taula", sense avançar per quina aposta.I és que, segons Fachin, Catalunya ha donat "una lliçó al món, d'exercici democràtic, en una Europea i un món on es resitringeixen les llibertats constantment, ha reclamat i exercit els seus drets", i encara ha insistit que "això és un regal del poble de Catalunya de democràcia", ja que "la gent se l'està jugant per fer valdre uns principis que s'han de defensar arreu del món". "Esperem reciprocitat de la societat de la resta de l'Estat, d'Europa i del món", ha apuntat i, en aquest sentit, ha reclamat que "totes les forces que es consideren democràtiques han de ser absolutament clares: o amb el PP i la seva repressió o amb la gent de Catalunya, no hi ha punt intermig".I per això, ha subratllat que "el PSC i el PSOE han de ser absolutament clars i dir si continuaran amb aquest silenci i aquesta equidistància o es posicionen per esfondrar el govern de Mariano Rajoy", qui "ha demostrat que és un interlocutor invalidat", ja que "ha declarat unilateralment la seva independència respecte el poble de Catalunya".

