VÍDEO Comproven si es pot votar dues vegades al referèndum

Acabo d'intentar votar per 2a vegada. El sistema no em deixa perquè "diu que has votat fa 4 hores". I així és. Validat. #CatalanReferendum pic.twitter.com/syBaOKRXQ2 — Oriol de Balanzó (@orioldebalanzo) 1 d’octubre de 2017

Oriol de Balanzó, periodista col·laborador al programa La Competència de Rac1 , ha comprovat en primera persona com el sistema operatiu de les meses del referèndum no permet votar dues vegades. Quatre hores després d'haver-ho fet per primera vegada, ha intentat tornar a votar presentant el DNI i els membres de la mesa no l'hi han permès. D'aquesta manera, amb un vídeo compartit a través de Twitter, el periodista ha aportat una prova de la solidesa del sistema operatiu del referèndum d'aquest 1 d'octubre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)