Aquest és el nombre de ferits fins ara i els llocs on han estat atesos

El conseller de Salut, Toni Comín, ha xifrat aquest diumenge en 465 les persones ateses pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), els centres d'atenció continuada i els hospitals, amb dades de les 4 de la tarda. Per Comín, que ha fet una "condemna rotunda" dels fets, la xifra és una prova que "no hi ha hagut la més mínima proporcionalitat" en l'actuació policial, ha assegurat en contraposar-ho a les declaracions "tramposes" de representants del govern espanyol. "És la prova irrefutable de la brutalitat de la intervenció policial al llarg de dia d'avui, és impropi d'una policia en un estat de dret actuar amb aquesta brutalitat contra població pacífica i desarmada". "És una vergonya", ha sentenciat el titular de Salut des de l'Hospital Sant Pau, de Barcelona.Comín ha visitat aquest diumenge a la tarda el centre, on hi ha ingressat el ferit en un ull per bala de goma. "Aquesta persona acaba de ser intervinguda i està pendent en aquests moments de si salva l'ull on ha estat objecte d'impacte d'una bala de goma", ha assegurat el conseller de Salut. És un dels casos "greus", ha afegit el conseller en citar també la persona que ha patit un atac de cor a Lleida tot i no haver mantingut en "contacte físic" amb els cossos policials.El titular del departament ha assegurat que alguns dels atesos pels serveis sanitaris tenen fractures en parts del cos com espatlles, mandíbules, dits de la mà i cames, a banda de les persones que han rebut contusions i que tenen ferides. Els 465 ferits han estat atesos a les regions sanitàries següents:216 a la Regió Sanitària Barcelona80 a la Regió Sanitària Girona64 a la Regió Sanitària Lleida53 a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre27 a la Regió Sanitària Catalunya Central25 a la Regió Sanitària Camp de Tarragona

